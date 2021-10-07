Şampiyonlar Elazığ'da

Türkiye'de gerçekleştirilen farklı spor dallarındaki yarışmalarda dereceye giren sporcular, Elazığ Gençlik ve Spor Müdürü Abdulsamet Eren'i ziyaret etti.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, şampiyon sporcuları ve antrenörlerini ağırladı. Eren bu kapsamda Kuraş Türkiye şampiyonu Zeynep Sarıca ve Kuraş il temsilcisi Zafer Aksuoğlu, boks Türkiye 4'üncüsü Mihriban Güneri, antrenörü Atalay Şenbakar ve milli takımlar kick boks antrenörü Abdullah Alan, taekwondo Türkiye şampiyonu Gülse Polat ve antrenörü Akın Keleş, boks Türkiye şampiyonları Gizem Özer ve Hamza Kendicioğlu ile Türkiye 3'üncüsü Muhammed Hakan Ozan, Türkiye 3'üncüsü Gökhan Uluağaç ve milli takımlar antrenörü Cemil Döndü'yü Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde ağırlayarak sporculara hediyeler takdim etti. Ziyarette konuşan Eren, "Dereceler elde ederek ilimizi ve ilimiz sporunu en iyi şekilde temsil eden sporcularımızı ve antrenörlerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - ELAZIĞ