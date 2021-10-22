Samsunspor ile B.B. Erzurumspor'un 3. randevusu

SAMSUN (İHA) – TFF 1. Lig'in 10. haftasında karşılaşacak olan Samsunspor ve B.B. Erzurumspor, tarihlerindeki 3. randevuya çıkacaklar.

Samsunspor ile B. B. Erzrumspor daha önce 2 kez birbirlerine rakip oldular. Bu maçların 1'ini Samsunspor kazanırken, 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. 2 takım daha önce Samsun'da 1 kez karşılaştılar. Bu karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazanmıştı.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor ilk haftasını BAY geçtiği ligde 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 11 puan toplayabildi. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 14 gol atan kırmızı-beyazlılar, kendi kalesinde ise 14 gol gördü. B. B. Erzurumspor ise bu sezon oynadığı 9 karşılaşmanın 6'sını kazanıp, 3'ünü kaybetti. 15 gol atıp, 10 gol yiyen Erzurum temsilcisi, topladığı 18 puan ile zirvenin takipçisi oldu.

Öte yandan karşılaşma Samsunspor için ayrı bir önem taşıyor. Yeni teknik direktör Fuat Çapa idaresindeki ilk maçına B. B. Erzurumspor karşısında çıkacak kırmızı-beyazlılar, bu maçtan 3 puanla ayrılıp, kötü gidişe 'dur' demek istiyor.

23 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor – B. B. Erzurumspor karşılaşmasını hakem Caner Ak yönetecek. - SAMSUN