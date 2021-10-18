Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Samsun spor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar, son yolculuğuna uğurlandı.

Kar'ın cenazesi, Samsun Büyük Cami'de ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Emin Kar'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra cenazeye, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, siyasi parti temsilcileri, Samsunsporlu futbolcular, spor camiası ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazeye katılan hakem Mete Kalkavan, Kar'ın aile dostu olduğuna işaret ederek, "Benim çocukluğumun jenerasyonuydu Emin ağabeyin futbol oynadığı dönem. Samsunspor takımının trafik kazası da benim ilkokul dönemime geliyordu. Futbol hastalığımın dönemiydi. Hakemliğe bir vesile girişimin sebebidir. Bu jenerasyonun en değerli ve en sembol insanıydı. Samsunspor için bir bedel ödemişti. Trafik kazasında felç kaldı maalesef, dün de hayatını kaybetti. Ailesine ve sevdiklerine baş sağlığı dilerim." ifadelerini kullandı.

Samsunsporlu futbolcu Hasan Kılıç ise Hollanda'da futbol oynarken Türkiye ve Samsunspor'a geliş sebebinin Emin Kar olduğunu belirterek, "Ona çok teşekkür borçluyum. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." şeklinde konuştu.