Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları başladı

Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu ve Göç, Sanat ve Spor Derneği (Migarts) iş birliği ile düzenlenen "Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" projesi Ankara 'da ilk buluşmasını gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteklediği projenin amacı spor ve sanatın birleştirici gücüyle yeni bir sinerji yakalamak. Ankara Gençlik ve Spor Bakanlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen açılış programına Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, HİS Başkanı Yasin Bölükbaşı, Migarts Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kardaş Ergezen, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz katıldı.

AMAÇ GENÇLERİN SOSYAL UYUMUToplantıda öne çıkan tema, spor ve sanatın birleştirici bir gücü olması olurken, açılış programında konuşan Migarts Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Kardaş Ergezen, sanat ve spor buluşmaları ile gençlerin sosyal uyumunu güçlendireceklerine inandığını söyledi.Ergezen şeyle devam etti: "Bizler Migarts'ta sosyal uyumun güçlendirilmesi ve bireylerin potansiyellerinin tam olarak ortaya çıkarılması için spor ve sanat faaliyetlerinin birleştirici gücüne inanıyoruz. Göçün göç edilen ve göç eden bireyler açısından zenginleştirici bir tecrübe olduğuna eminiz. Çalışmalarımızın etkisini arttırmak, daha fazla sayıda kişiye ulaşmak ve alandaki ihtiyaçları bütüncül bir şekilde değerlendirerek, çözüm üretmeyi hedefliyoruz.""Bugün dünya genelinde 260 milyona yakın göçmen, 71 milyonun üzerinde yerlerinden edilmiş kişi ve 25 milyonu aşkın mülteci var." diyen Ergezen, özellikle büyük mağduriyet yaşayan çocukların korunup kollanması gerktiğine işaret etti.Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da desteklediği "Spor, Sanat, Gönüllük ve Gençlik Buluşmaları" çeşitli illerde devam edecek.- Ankara