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Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı - Son Dakika

Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

13.10.2021 14:45
Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Eski milli boksör Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı.

Eski milli boksör Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonu'na başkan adayı olduğunu açıkladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi'nde basın mensupları ile bir araya gelen eski milli boksör Selçuk Aydın, Türkiye Boks Federasyonuna adaylığını açıkladı. Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamasında, "Boks camiasının bekası için federasyon başkanlığına talip olduk. Yıllardan beri alışagelmiş düzeni değiştirip Türk boksunu dünya standartlarının üzerine taşımak, camiamızın beklentilerine cevap vermek için çalışmalarımızı başlattık" ifadelerini kullandı. Dünya şampiyonalarında başarılar elde eden sporcuları temsil ettiklerine dikkat çeken Selçuk Aydın, "Camiamızın bekası için elbirliğiyle güzel hizmetler yapmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Siyasi büyüklerimizden de bu konuda bu oluşuma sağduyuyla yaklaşmalarını rica ediyoruz. Niyetimiz halis, biz bu sporu seviyoruz. Camiamız için bir şeyler yapmak istiyoruz. Fırsat verilirse neler yapacağımızı göstermek istiyoruz" diye konuştu.

"Beklentileri çok iyi biliyoruz ve bunları karşılayabilecek tecrübemiz var"

'Boks bizim sevdamız, hayatta en iyi yaptığımız şey ve uzmanlık alanımız' diyen Türkiye Boks Federasyonu başkan adayı Aydın, şunları kaydetti:

"O ringde ter dökmemiş, mücadele etmemiş kişilerin bu camianın beklentilerini bilme şansları yok. Biz de beklentileri çok iyi biliyoruz ve bunları karşılayabilecek irademiz tecrübemiz var. Sadece fırsat verilmesini istiyoruz. Seçimde 300 delegen fazla 150'deen az delege olmaz. 246 delege kura çekimden belirlendi. Daha önceki usulsüzlükler medyaya yansımıştır. En son girişimizle kura çekimi bakanlığımız sağduyusuyla, bakanlığımızda yapıldı. Yoksa mevcut federasyon başkan vekilinin ofisinde yapılıyordu bu kura çekimi. Bunun da takdirini sizlere bırakıyorum. 246 delege belirlendi. En fazla milli olmuş 5 sporcu, 2 faal olmayan çalıştırıcı ve 2 hakem bu kura çekiminde belirlendi. Seçim sürecinde olmamıza rağmen mevcut federasyon, devlet imkanlarıyla bu süreci yürüyor. Makamın gücüyle de delegeleri etki altına almaya çalışıyorlar. Camiamızın sağduyulu yaklaşımına güveniyoruz fazlasıyla teveccüh alıyoruz. 300 delegeden 45 destek yazısına ihtiyacımız vardı. 45'in iki katına sahibiz. Camiamız bize gerekli teveccühü göstermiştir. Hakkımızda asılsız iddialar oluşturup camiayı etki altına alıyorlar. Antrenörlere 'Seni milli takıma alacağız, güvenoyu ver' gibi böyle baskılar yapılıyor. Biz bu seçimi önce Allah'ın izniyle, sonra kıymetli camiamızı desteğiyle ezici bir üstlükle kazanacağımıza inanıyoruz."

"Türk boksunda kan ağlayan bir durumu düzeltmek istiyoruz"

Federasyon başkan adayı Selçuk Aydın'ın ekibinde yer alacak olan Olimpiyat ikincisi eski milli boksör Atagün Yalçınkaya, "Yıllarca beraber spor yaptığımız şanlı bayrağımız için ter döktüğümüz arkadaşlarımızla federasyona aday olarak yola çıktık. Selçuk Aydın abimiz önderliğinde Türk boksuna hizmet vermek için yola çıktık. Hiçbir beklentimiz yoktur. Biz ismimizi, kimliğimizi bu sporla kazandık. Devletten ve bu spordan aldığımızı yine devletimize ve bu sporumuza vermek istiyoruz. 5 olimpiyat madalyalı boksörler olarak bu oluşumu destekliyoruz. Türk boksunda kan ağlayan bir durumu da düzeltmek istiyoruz. Anti demokratik seçim sürecinden bahsediyorum. Hasan Kartal Bey'in holding binasına yapılacaktı noterli delege kura çekimi. Bakanlık desteğiyle bunu bakanlığa aldırdık. Eskiden muhalifleri kura yaparak dışarı taşırdılar. Bunların önüne geçebilmek için inanılmaz bir mücadele veriyoruz. Boksun anayasası olan ana statümüz var. Usulsüz, kanunsuz şekilde Eyüp Bey bizleri delege sisteminin dışına attı. Federasyona başvurumuzu yaptık, düzelmezse tahkime gideceğiz. Konunun ivedilikle düzeltilmesini istiyoruz. Yoksa kanuni haklarımızı sonuna kadar kullanacağız" şeklinde konuştu.

"30 yıl önceki antrenman sistemi neyse bugün hala devam ediyor"

Olimpiyat üçüncüsü eski milli boksör Yakup Kılıç, en son büyüklerde Dünya ve Avrupa'da madalya almış bir sporcu olduğunu anımsatarak, "Bizden sonra 14 yıldır henüz boksta hiçbir başarı alamadık büyük erkeklerde. Buna üzülüyoruz. Boksa katkı sunacak duruma gelmiş 5 madalya alan sporcular şu anda bu oluşumun içinde. 30 yıl önceki antrenman sistemi neyse bugün hala devam ediyor. Dünyada sporun gelişmesine en büyük katkı sunan teknolojik aletler Boks Federasyonu'ndan uzakta. Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlığımız bu imkanları sunmasına, teşvik etmesine rağmen bizim federasyonumuz bundan tamamen dışarıda. Başka bir sistem yürütüyorlar. İşi bilen insanların bu işe sokulmaması da bu açık bir göstergesi. İşi bilen insanlar geldiğinde gerçek anlamda sıkıntı yaşıyorlar. Selçuk Aydın başkanımızla bu oluşumu kurduk" diye konuştu. - ANKARA

Selçuk Aydın, Aydın, Milli, Boks, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Selçuk Aydın, Boks Federasyonu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı - Son Dakika Spor


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