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Sivasspor-Antalyaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek - Son Dakika

Sivasspor-Antalyaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek

16.10.2021 12:29
Sivasspor-Antalyaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hüseyin Göçek oldu.

DG Sivasspor'un bugün sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Hüseyin Göçek oldu.

Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, Antalyaspor'u ağırlayacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ve Yusuf Bozdoğan yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Caner Ak olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Hüseyin Göçek oturacak. Göçek'e, AVAR olarak Adem Cinek eşlik edecek. - SİVAS

Sivasspor-Antalyaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek

Spor Toto Süper Lig, Hüseyin Göçek, Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor-Antalyaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivasspor-Antalyaspor maçının VAR'ı Hüseyin Göçek - Son Dakika
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