Sivasspor ile Adana Demirspor ligde ilk kez karşılaşacak

DG Sivasspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında oynayacağı Adana Demirspor ile ligde ilk kez karşılaşacak.

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor, yarın saat 16.00'da sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak.

Ligde geride kalan 9 haftada kırmızı-beyazlılar, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 4 beraberlik sonucunda topladığı 10 puanla 13. sırada yer alıyor. Adana temsilcisi ise 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlikle aldığı 12 puan 10. sırada yer alıyor.

Ligde ilk randevu

Sivasspor ile Adana Demirspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Yiğidolar, bu sezon lige yükselen Adana ekibiyle oynayacağı maçla birlikte Süper Lig tarihinde 532. maçına çıkacak.

İki takım daha önce 2020-2021 sezonunda Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda karşılaştı. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi kırmızı-beyazlılar 2-1 kazanmıştı.

15 maç; 5 galibiyet, 5 mağlubiyet, 5 beraberlik

Sivasspor bu sezon 15 resmi maça çıktı. Kırmızı-beyazlılar, 9'u Süper Lig, 6'su UEFA Avrupa Konferans Ligi olmak üzere çıktığı 15 mücadelede 5 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.

Düdük, Bahattin Şimşek'te olacak

İki takım arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Bilal Gölen yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Oğuzhan Çakır görev alacak. - SİVAS