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Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin'in babası Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin'in babası Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

05.10.2021 14:49
Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin'in babası Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in 52 yaşında yaşamını yitiren babası Ziyati Kesgin'in cenazesi, Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'in 52 yaşında yaşamını yitiren babası Ziyati Kesgin'in cenazesi, Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verildi.

Tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Ziyati Kesgin için Turhal Kesikbaş Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kesgin'in cenazesi, daha sonra Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye Keskin'in oğlu Kerem Atakan Kesgin ve ailesi ile vatandaşlar katıldı.

Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin'in babası Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin'in babası Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin'in babası Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı
Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin'in babası Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı

Kerem Atakan Kesgin, Sivasspor, Turhal, Tokat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin'in babası Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sivassporlu Kerem Atakan Kesgin'in babası Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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