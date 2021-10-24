Son dakika... Çalımbay hakemlere ateş püskürdü!

Adana Demirspor ile sahasında 1-1 berabere kalan DG Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay maçın ardından hakemlere tepki gösterdi. Çalımbay, "Bu kadar kolay oyuncu atılmaz, yazık günah. Büyük takımlardan bu şekilde bir tane oyuncu atsınlar da göreyim. Hakemin yönetimi hem taraftarı hem de bizi gerdi. Hem Adana Demirspor hem de biz sinirlendik" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden ve sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak bu sezonki 5. beraberliğini alan Sivasspor'da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, "Maçı kazanmak için sahaya çıktık. Bu kadromuzdan da belli oluyor. Gerçekten iyi de başladık. Golü bulduk. Hiç bir problem yoktu. Hakem arkadaş bizi 10 kişi bırakana kadar sorun yoktu. Ne zaman 10 kişi bıraktı maçın seyri değişti. Sonrasında da dengeyi kuramadık. Bu kadar kolay oyuncu atılmaz, yazık günah. Büyük takımlardan bu şekilde bir tane oyuncu atsınlar da göreyim. Hakemin yönetimi hem taraftarı hem de bizi gerdi. Hem Adana Demirspor hem de biz sinirlendik. Futbola gelince, 10 kişi kaldık. Oyuncumuz atılmasaydı gayet iyi şekilde mücadele ediyorduk. Oyuncumuzu atması maçın kaderini belli etti. Maalesef son dakika da bir penaltı olayı oldu. Biz penaltıyı konuşmuyoruz. Üzüldük. Gergin bir maç oldu. Hakem arkadaşın maçı bu hale getirmemesi gerekiyordu. Futbolcularımız da gergin olduğu için maça kendilerini veremediler. Gergin bir şekilde oynamaya çalıştık" diye konuştu.

"Taraftarımızı tahrik ettiler"

Hakemlerin maçı etkilediğini vurgulayan Çalımbay, "Kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Ancak olaylar çıktı. Yine de golü yemememiz gerekiyordu. Hakem arkadaşlarımız gelip maçlarını yönetsin istiyoruz. Böyle polis eşliğinde içeri gitmesinler. Yolu ben açtım. Polisleri çağırıp hakem gelmiyor, gelemiyor. Sivas'ta artık böyle şeyler yaşanmasın. Hakem arkadaşlarımızda yaşatmasınlar. Ben onlara bin tane hata sayarım. Bariz hatalarına biz bir şey demiyoruz. Hakemlerden dolayı benim başıma gelmeyen kalmadı. Yaşadığım öyle maçlar var ki, hakemler hakemliği bıraktı. Ben artık pes ettim. Ama bugün gerçekten bizi çok gerdi. Futbol anlamında çok gereksiz şeyler yapıldı. En büyük tehlike taraftarı germek. Sevimsiz bir ortam oldu. Çok çekişmeli geçecek bir maçtı hakem arkadaş sayesinde oyuncumuz atıldı. Hakemlik dünyanın en zor mesleklerinden bir tanesi yapmak kolay değil. Şimdiki hakemlerin ellerinde her şey var. Karar verirken daha dikkat etmeleri gerekiyor. Bazı takımlardan ciddi anlamda çekindiklerini düşünüyorum. Faal hekimlerinin varda olmamaları gerekiyor. Futbol bu yeniliriz kazanırız. Ancak hakemler ile böyle gergin ayrılmamamız gerekiyor. Taraftarımızı tahrik ettiler. Adana Demirspor gibi güzel bir takıma gelmişsin böylesi hareketler yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

Gazeteciler tepki gösterdi!

Öte yandan Adana Demirsporlu futbolcuların maç sonu gazetecilere küfretmesi üzerine duruma tepki gösteren basın mensupları, basın toplantı salonunu terk ederek olayı protesto etti. Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın salona girmesinin ardından bir gazeteci durumu Montella'ya aktardı ve ardından tüm basın mensupları basın toplantısını terk etti. Montella ise basın açıklaması yapmadan salondan ayrıldı. - SİVAS