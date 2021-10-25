Son dakika haber... Üsküdar'da liseler arası turnuvanın şampiyonu belli oldu

4. Geleneksel Üsküdar Liseler Arası Spor Turnuvası'nın final maçı Çağrıbey Anadolu Lisesi ve Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi arasında gerçekleşti. Kıyasıya süren mücadelede Çağrıbey Anadolu Lisesi galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Üsküdar belediyesi, Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün katkıları ile gerçekleştirilen 4. Geleneksel Üsküdar Liseler Arası Spor Turnuvası'nın final maçı Çağrıbey Anadolu Lisesi ve Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi arasında oynandı. Turnuva, Küplüce Cengiz Hasbal Parkı Halı Saha'da düzenlendi. Hakemin başlama düdüğünü çalmasıyla başlayan ve kıyasıya süren mücadelede Çağrıbey Anadolu Lisesi rakibini 5-4 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvaya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katılarak sporculara destek verdi. Turnuva sonucunda birinci takıma 3000 TL, ikinciye 2000 TL ve ödül olarak spor malzemeler hediye edildi. Sporcular turnuva sonunda kupa ve madalyalarını alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bütün gençlerimiz, bütün okullarımız kazandı"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Gerçekten bugün Üsküdar'da liseler arası futbol turnuvamız çok güzel, çok renkli, çok başarılı ve çok çekişmeli geçti. Toplamda 27 okulumuz 27 ayrı takımla çok güzel bir mücadelenin sonunda şampiyonumuz, ikinci, üçüncü takımlarımız belli oldu. Artık milli takım teknik direktörümüzün hiç endişe etmesine gerek yok. Burada çok güzel bir kaynak var. Bu turnuvanın kaybedeni yok. Bütün gençlerimiz, bütün okullarımız kazandı. Tebrik ediyorum. Ciddi ciddi maç oldu. Bu gençlerimizi keşfedip milli maçlarda, İstiklal Marşımızı gür bir şekilde söyleyeceğimiz günler yakın demektir. Birinci olan takımımız Çağrıbey Anadolu Lisesi'ni tebrik ediyorum. İkinci olan takımımız Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisemiz ve güzel okullarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizim bu turnuvada amacımız gençlerimizin hem fiziken hem de ruhen sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamak hem de takım oyunu alışkanlığı kazandırmak. Tatlı bir rekabet oldu ve kazanan Üsküdarlı gençler oldu, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL