Üye Girişi
Son dakika haber... Üsküdar'da liseler arası turnuvanın şampiyonu belli oldu - Son Dakika

Son dakika haber... Üsküdar'da liseler arası turnuvanın şampiyonu belli oldu

25.10.2021 16:23
Son dakika haber... Üsküdar'da liseler arası turnuvanın şampiyonu belli oldu

Son dakika spor haberi... 4. Geleneksel Üsküdar Liseler Arası Spor Turnuvası'nın final maçı Çağrıbey Anadolu Lisesi ve Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi arasında gerçekleşti.

4. Geleneksel Üsküdar Liseler Arası Spor Turnuvası'nın final maçı Çağrıbey Anadolu Lisesi ve Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi arasında gerçekleşti. Kıyasıya süren mücadelede Çağrıbey Anadolu Lisesi galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu.

Üsküdar belediyesi, Üsküdar Kaymakamlığı, Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün katkıları ile gerçekleştirilen 4. Geleneksel Üsküdar Liseler Arası Spor Turnuvası'nın final maçı Çağrıbey Anadolu Lisesi ve Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisesi arasında oynandı. Turnuva, Küplüce Cengiz Hasbal Parkı Halı Saha'da düzenlendi. Hakemin başlama düdüğünü çalmasıyla başlayan ve kıyasıya süren mücadelede Çağrıbey Anadolu Lisesi rakibini 5-4 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuvaya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen katılarak sporculara destek verdi. Turnuva sonucunda birinci takıma 3000 TL, ikinciye 2000 TL ve ödül olarak spor malzemeler hediye edildi. Sporcular turnuva sonunda kupa ve madalyalarını alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Bütün gençlerimiz, bütün okullarımız kazandı"

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Gerçekten bugün Üsküdar'da liseler arası futbol turnuvamız çok güzel, çok renkli, çok başarılı ve çok çekişmeli geçti. Toplamda 27 okulumuz 27 ayrı takımla çok güzel bir mücadelenin sonunda şampiyonumuz, ikinci, üçüncü takımlarımız belli oldu. Artık milli takım teknik direktörümüzün hiç endişe etmesine gerek yok. Burada çok güzel bir kaynak var. Bu turnuvanın kaybedeni yok. Bütün gençlerimiz, bütün okullarımız kazandı. Tebrik ediyorum. Ciddi ciddi maç oldu. Bu gençlerimizi keşfedip milli maçlarda, İstiklal Marşımızı gür bir şekilde söyleyeceğimiz günler yakın demektir. Birinci olan takımımız Çağrıbey Anadolu Lisesi'ni tebrik ediyorum. İkinci olan takımımız Çengelköy Şehit Okan Altıparmak Anadolu Lisemiz ve güzel okullarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Bizim bu turnuvada amacımız gençlerimizin hem fiziken hem de ruhen sağlıklı bir şekilde yetişmelerini sağlamak hem de takım oyunu alışkanlığı kazandırmak. Tatlı bir rekabet oldu ve kazanan Üsküdarlı gençler oldu, tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika haber... Üsküdar'da liseler arası turnuvanın şampiyonu belli oldu
Son dakika haber... Üsküdar'da liseler arası turnuvanın şampiyonu belli oldu
Son dakika haber... Üsküdar'da liseler arası turnuvanın şampiyonu belli oldu
Son dakika haber... Üsküdar'da liseler arası turnuvanın şampiyonu belli oldu
Son dakika haber... Üsküdar'da liseler arası turnuvanın şampiyonu belli oldu
Son dakika haber... Üsküdar'da liseler arası turnuvanın şampiyonu belli oldu
Son dakika haber... Üsküdar'da liseler arası turnuvanın şampiyonu belli oldu

Anadolu Lisesi, Çengelköy, Hisarcık, Üsküdar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Üsküdar'da liseler arası turnuvanın şampiyonu belli oldu - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

HDP asgari ücret önerisinde bulundu: Vergiler kalksın, maaş 5 bin lira olsun 16:43 HDP asgari ücret önerisinde bulundu: Vergiler kalksın, maaş 5 bin lira olsun Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz 16:29 Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz 16:12 Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz
Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu 15:59 Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi 15:44 Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü 15:26 Çöp toplarken içinde 650 bin TL olan çanta buldu! Sahibine ulaştıran görevli verilen hediye üzüldü
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı 15:03 Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi başladı! Masada iki konu başlığı yatırıldı Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti 14:15 Genç doktor, aracıyla kamyonun altına girip hayatını kaybetti! Aile 36 saat nöbet tuttuğu için yorgun olduğunu iddia etti

Son Dakika Haberleri
16:50 Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti
16:43 HDP asgari ücret önerisinde bulundu: Vergiler kalksın, maaş 5 bin lira olsun
16:29 Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz
16:25 İranlı vatandaş evinde ölü bulundu! Arkadaşını arayıp yardım istemiş
16:11 Son Dakika: ABD Büyükelçiliği: Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz
16:10 Oyuncu Alec Baldwin, silahla ölümüne sebep olduğu görüntü yönetmeninin ailesine ziyarette bulundu
16:03 Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı
15:58 Kenan Sofuoğlu'nun 3 kişiyle motosiklete binmesi olay oldu
15:48 Son dakika magazin haberleri! Son 24 saatte yaşanan magazin olayları
15:44 Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Sosyal medyadan tartıştığı kuzeninin evini bastı, canlı yayında tüfekle ateş açtı Sosyal medyadan tartıştığı kuzeninin evini bastı, canlı yayında tüfekle ateş açtı         
16:29
Portakal bahçesine asılı adamı gören Rus kadının mesajı harekete geçirdi: Ağaçta adam asılı, polise haber verin Portakal bahçesine asılı adamı gören Rus kadının mesajı harekete geçirdi: Ağaçta adam asılı, polise haber verin         
16:15
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor Devletten aldığı destekle fabrika kurdu! 3.200 liraya ithal edilen toneri, yerli üretimle 690 liraya satıyor         
15:51
Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları Esra Hankulu'nun öldüğü gün neler oldu? HTS kayıtları "Avukatımın aramasıyla uyandım" diyen Ümitcan Uygun'u yalanladı         
15:43
Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız         
15:08
Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil         
14:28
15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum 15 bin 800 lira maaş alan eski milletvekili Orhan Miroğlu isyan etti: Yoksullaştığımı hissediyorum         
14:13
Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi Oyuncu Meryem Uzerli'den cesur paylaşım! Küvette çırılçıplak poz verdi         
13:28
AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak AK Parti'den ekonomi açıklaması: Dar gelirli vatandaşı rahatlatacak müdahaleler olacak         
13:21
Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin Melih Gökçek, kilise önündeki yemek kuyruklarını paylaşıp şu notu düştü: Halinize şükredin         
12:35
Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü Son dakika: Kamu bankaları kredi faiz oranlarını düşürdü         
11:05
Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler Münevver Karabulut'un avukatından yıllar sonra gelen itiraf: 3 milyon euro teklif ettiler         
10:57
Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor Son dakika! Meteoroloji'den önemli uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor         
08:18
Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu Milyoner'de akademisyen ikinci soruda elendi! Bilemediği soru gündem oldu         
00:36
Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi? Kılıçdaroğlu'na İzmir'de vatandaştan tepki: Bu söylenecek kelime mi?         
19:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2021 16:58:11. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Üsküdar'da liseler arası turnuvanın şampiyonu belli oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement