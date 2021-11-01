Üye Girişi
Son dakika... Selçuk, Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Son dakika... Selçuk, Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

01.11.2021 15:52
Son dakika... Selçuk, Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacak

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Selçuk ilçesi, 14-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 20 yaş altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

İzmir'in Selçuk ilçesi, 14-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) 20 yaş altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

Selçuk ilçesi, önümüzdeki yıl bir kez daha Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacak. Pamucak Sahili'nde düzenlenecek etkinlik, Selçuk Belediyesi ve Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğiyle yürütülürken, Avrupa'nın en iyi U20 oyuncularının mücadele edeceği CEV 20 Yaş altı Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonası, 14-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek.

Pamucak Sahili'nin uygunluğu sebebiyle plaj voleybolu organizasyonlarının merkezi olma yolunda önemli adımlar atan Selçuk'ta, 2020 yılında U18 ve U22 Avrupa Plaj Voleybolu Şampiyonaları düzenlenmişti. - İZMİR

Avrupa Voleybol Konfederasyonu, Selçuk, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Selçuk, Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim 15:50 Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 15:42 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Mısır'daki Giza Piramitleri yakınlarında 3 bin 300 yıllık mezar keşfedildi 15:25 Mısır'daki Giza Piramitleri yakınlarında 3 bin 300 yıllık mezar keşfedildi
Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu 15:02 Belediyeye görüşmeye gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı! Arabasını ağacın altında buldu TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti 14:56 TÜBİTAK'ta görevli bilim insanı, kocasına not bırakarak intihar etti CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu 14:50 CHP'li 3 eski başkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu
Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi 14:46 Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık 14:06 Son Dakika! Erdoğan, Biden ile yapılan görüşmenin ayrıntılarını anlattı: Samimi, yapıcı ve olumlu bir toplantı yaptık

Son Dakika Haberleri
15:50 Eşini 27 yerinden bıçaklayan adamın savunması pes dedirtti: Gelen aramaları reddettiği için şüphelendim
15:43 Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı
15:41 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
15:41 Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat
14:59 Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor
14:49 Son Dakika! Dolar ne kadar oldu? 1 Kasım 2021 dolar ne kadar oldu? Dolar düşer mı, çıkar mı? 1 Kasım Pazartesi dolar kaç TL?
14:45 Usta oyuncu Semra Dinçer yaşamını yitirdi
14:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı
14:44 Erdoğan'dan Macron'a: Bak seni aldatıyorlar, bunların parası falan yok
14:42 Dış ticaret rakamları belli oldu! İhracatta iki rekor birden kırıldı
Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti Amazon'a ait dağıtım aracından yarı çıplak inen kadın, şoförü işinden etti         
15:52
Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı Hamile Özge Özpirinçci'den yeni poz! Yeni imajıyla da dikkat çeken oyuncu hayranlarından tam not aldı         
15:44
Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat Vitor Pereira, Sinan Engin'i çıldırttı: Fenerbahçe'ye gelenler hep tuhaf, Pereira gerçekten psikopat         
15:41
Twitch'te yayıncılar ve esporcular üzerinden milyonlarca dolar kara para aklandı Twitch'te yayıncılar ve esporcular üzerinden milyonlarca dolar kara para aklandı         
15:15
Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor Meral Akşener'in masasındaki son anketi Başdanışmanı Aytun Çıray paylaştı: Oy oranlarımız yüzde 20'leri zorluyor         
14:59
Kerem'in menajeriyle konuşan Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı Kerem'in menajeriyle konuşan Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı         
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Biden ile görüşmesinin detayları anlattı: Bir iki kez kaş göz yaptı         
14:46
Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım Elon Musk'tan meydan okuma! BM'nin 'açlık krizi çıkışı' için: Kanıtlarsanız Tesla'yı satıp gelirini bağışlayacağım         
14:39
Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler Komünist Başkan'ın memleketi Tunceli'de taksicilerden eylem! Üst üste gelen akaryakıt zamlarını protesto ettiler         
13:47
Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor Denizbank'ta müşteriler mobil ve internet bankacılığından işlem yapamıyor         
13:36
Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor Yol verme kavgasında başından vurulan adam hayat mücadelesi veriyor         
13:03
Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim Türkiye'nin konuştuğu davada yeni gelişme! Eda Nur Kaplan'a böyle mesajlar atmış: Pişirerek mi yoksa çiğ mi yiyeyim         
12:17
Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi Erdoğan'a Glasgow ziyaretini iptal ettiren krizin gerçek yüzü! Ayrımcılığa izin verilmedi         
11:58
Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı Yaban keçisi avlamak için Kahramanmaraş'a geldi! ABD'li adam, av için 500 bin lira harcadı         
11:40
Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak         
10:42
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı         
08:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 15:57:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika... Selçuk, Plaj Voleybolu Avrupa Şampiyonasına ev sahipliği yapacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement