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Sorgun Belediyesporlu voleybolculara Galatasaray maçı öncesi moral yemeği - Son Dakika

Sorgun Belediyesporlu voleybolculara Galatasaray maçı öncesi moral yemeği

21.10.2021 12:42
Sorgun Belediyesporlu voleybolculara Galatasaray maçı öncesi moral yemeği

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Sorgun Belediyespor'un oyuncularına, Galatasaray maçı öncesi moral yemeği verildi.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi ekibi Sorgun Belediyespor'un oyuncularına, Galatasaray maçı öncesi moral yemeği verildi.

Restoran sahibi Faruk Bulut tarafından verilen yemeğe Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, teknik heyet ve sporcular katıldı.

Belediye Başkanı Ekinci, yaptığı konuşmada, Sorgun Belediyespor'un 24 Ekim'de Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağı maçta oyunculara başarı diledi.

Yemeğin ardından Sorgun Belediyespor Kulübü Başkanı Ergin Gül tarafından Faruk Bulut'a forma ve atkı hediye edildi.

Sorgun Belediyesporlu voleybolculara Galatasaray maçı öncesi moral yemeği
Sorgun Belediyesporlu voleybolculara Galatasaray maçı öncesi moral yemeği
Sorgun Belediyesporlu voleybolculara Galatasaray maçı öncesi moral yemeği

Sorgun Belediyespor, Galatasaray, Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Sorgun Belediyesporlu voleybolculara Galatasaray maçı öncesi moral yemeği - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Sorgun Belediyesporlu voleybolculara Galatasaray maçı öncesi moral yemeği - Son Dakika
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