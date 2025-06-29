Spor Spikeri Sabri Ugan Hayatını Kaybetti

Türk sporunun yakın tarihinde sesi birçok önemli müsabakayla hafızalara kazınan Sabri Ugan hayatını kaybetti.

62 yaşındaki spor spikeri ve yorumcusu yaklaşık üç aydır akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Ugan 17 Haziran'da bir video mesaj paylaşmış ciddi sağlık sorunları nedeniyle üç aydır sosyal medyadan uzak olduğunu söylemişti.

İlk doz kemoterapisini tamamladığını söyleyen Ugan, "Hayata sıkı sık tutunuyorum. Çünkü biliyorum ki bu hastalığın tedavisinde özne benim. Hayattan kopmayın" demişti.

Ugan, Türk futbol takımlarının Avrupa kupalarındaki müsabakalarının ve Süper Lig maçlarının anlatımlarıyla Türk futbolseverlerin hafızalarında yer edinmişti.

Başsağlığı mesajları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sabri Ugan için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bak, mesajında "Spor spikeri Sabri Ugan'ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Türk sporunun önde gelen spikerlerinden Sabri Ugan'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, medya ve spor camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu da Ugan'ın vefatıyla ilgili başsağlığı mesajı yayımlayarak şu ifadeler yer verdi:

"Türk spor medyasının duayen isimlerinden spiker, moderatör, sunucu, seslendirmen ve yazar Sabri Ugan'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Sabri Ugan kimdir?

Sabri Ugan, 1963'te Sakarya'da doğdu. 1985'te Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak işe başladı, 1991'de spor müdürü oldu.

Türkiye Futbol Federasyonuna göre kariyerine 1985 yılında Sakarya Gazetesi'nde muhabir olarak başladı ve 1991'de spor müdürlüğüne yükseldi.

Spikerlikle beraber çeşitli kanallarda ve platformlarda farklı görevler de üstlenerek 2019'da "Yılın Spor Programı" ödülüne layık görüldü.

Yalnızca spor medyasıyla sınırlı kalmayıp yaptığı seslendirmelerin yanı sıra eski milli futbolcu Arda Turan'ın biyografisi niteliğindeki "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" isminde bir kitap yazdı.