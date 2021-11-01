Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 1 Altınordu: 0

36. dakikada Altınordu 'da Ahmet, sağındaki Hüsamettin'e pasını gönderdi. Hüsamettin'in şutunda Karacic topu kurtararak kalesine gole kapattı.

7. dakikada Adanaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Ozegovic ceza sahası içerisine doğru girdi. Ozegovic önce kaleci Emre'yi geçti. Ancak Ozegovic hızlı topu kontrol edemedi. Top auta çıktı.

0 mağlup etti.

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