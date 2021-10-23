Süper Lig: Konyaspor: 2 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

2. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında topla kat eden Bytyqi'nin ceza sahası önü sol çaprazından yaptığı vuruşta top az farkla yandan auta çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başak Demirtaş'a Yasin Börü'nün annesini hatırlattı: Sen anasın da o ana değil mi?