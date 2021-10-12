- Sürat Pateni Milli Takımı ilk kez olimpiyatlarda yer almak istiyor

Başantrenör Sultangaliyev:

"Sporcuyken olimpiyatlara gidemedim, sporcularımın gitmesini çok istiyorum"

SAMSUN - 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'na Samsun'da hazırlanan Short Track (Sürat Pateni) Milli Takımı, tarihinde ilk kez olimpiyatlarda mücadele etmek için son çalışmalarını yapıyor.

Olimpiyatlara hazırlanan Short Track Milli Takımı, olimpiyat kotası almak için yaptığı hazırlıklara Samsun'da devam ediyor. 1 hafta sürecek kampa 5 sporcunun yanı sıra Short Track Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev ve yardımcıları da eşlik ediyor.

Türkiye Sürat Pateni Milli Takımı sporcuları olimpiyatlara hazırlanırken, kendileri haricinde hocaları için de ekstra çaba sarf ediyor. Daha önce kendi ülkesi adına 2 kez olimpiyat kotası alan fakat hazırlık aşamasında yaşadığı talihsiz sakatlıklar ile olimpiyatlara gidemeyen Short Track Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev, sporcu olarak gerçekleştiremediği hayalini antrenör olarak gerçekleştirmek istiyor. Short Track Milli Takımı oyuncuları da hem kendileri hem de hocaları için olimpiyatlarda mücadele etmek istediklerini söyledi.

"Sürat pateninde ilk kez olimpiyatlara katılmak istiyoruz"

Sürat pateni kategorisinde daha önce olimpiyatlara katılamadıklarına dikkat çeken Short Track Milli Takım Başantrenörü Artur Sultangaliyev, "Milli takımımız çalışmak üzere Samsun'a geldi. 1 hafta sonra çok önemli yarışmalara katılacağız. Olimpiyatlara kota kazanmak için yarışacağız. Son sürat idmanlarını yapıyoruz. En üst hızımıza çıkmak için Samsun'a geldik. Samsun'daki buz pistinde Türkiye'deki en hızlı seviyemize çıkmıştık. Sporcularımız da bu salondan çok memnun. En yüksek hıza Samsun'da çıkmışlardı. 5 sporcumuz olimpiyat kotası için yarışacak. 21 Ekim'de yapılacak dünya kupasında Türkiye'yi temsil edip, kota kazanmak için ilk 32'ye girmeye çalışacaklar. 5 sporcumuzun da hepsinin kota almasını istiyoruz. Türkiye olarak sürat pateni branşında olimpiyatlara katılamadık. İnşallah bu sezon kota kazanıp olimpiyatlara gitmeyi istiyoruz" dedi.

"Sporcuyken olimpiyatlara gidemedim, sporcularımın gitmesini çok istiyorum"

Sporcuyken olimpiyat vizesi almasına rağmen katılamayan ve bu duyguyu antrenör olarak tatmak istediğini ifade eden Başantrenör Artur Sultangaliyev, "Ben 10 sene önce sürat pateni sporcusuydum. O dönem 2 kez olimpiyatlara katılmak için kota kazandım. Sakatlıklardan dolayı 2 seferde de olimpiyatlara gidemedim. Özellikle 2014 Soçi'de olimpiyatlara 1 ay kala hazırlanmak için Türkiye'ye geldik. Erzurum'da yüksek irtifada kamp yapmıştık. Çok hızlı antrenman yaparken düşüp, sakatlanmıştım. Olimpiyatlara da bu yüzden gidemedim. Sonradan Türkiye Sürat Pateni takımının hocası oldum. Şimdi sporcularımın olimpiyatlara gitmesini çok istiyorum. İnşallah gideceklerine de inanıyorum. Sporcularım da bunun için çok çaba gösteriyor. Çok yoğun çalışıyoruz. Umarım sporcularımız güzel bir performans gösterirler" diye konuştu.

"Hem hocamız hem de kendimiz için emek veriyoruz"

Olimpiyat kotası için buza çıkacak Sürat Pateni Milli Takımı sporcusu Metehan Atan, "9 yıldır buz pateni yapıyorum. 4 yıldır da milli takım için buz üstündeyim. Çok ağır bir sezon geçirdik. Sabah akşam antrenman yaptık. İlk 32'ye girerek olimpiyatlara girmek istiyoruz. Rakiplerimiz de çok zorlu ama çalışacağız. Antrenörümüz normalde olimpiyatlarda yarışacaktı 2 seferde de sakatlandı. Erzurum'da yaşadığı talihsiz sakatlıkta ambulansı da ben aramıştım. Onun adına çok üzülmüştüm. Her sporcunun hayali olimpiyatlardır. Biz de hem hocamız hem de kendimiz için emek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Türkiye genelindeki buz pistlerinde en hızlı dereceleri Samsun'daki buz pateni pistinde yakalayan Türkiye Sürat Pateni Milli Takımı, 21 Ekim'de yapılacak dünya kupasında olimpiyat vizesi almak için son hazırlıklarını en hızlı oldukları pistte tamamlıyor.