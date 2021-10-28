Tarsus İdmanyurdu'nda Gürses Kılıç dönemi

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, Hüseyin Kalpar 'dan boşalan teknik direktörlüğe Gürses Kılıç'ı getirdi. Kılıç, kulüp tesislerinde başkan Şahin Kırbıyık ve yöneticilerin katıldığı törende imzayı atarak göreve başladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdmanyurdu , teknik direktör Gürses Kılıç ile sözleşme imzaladı.

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