TFF 2. Lig Zonguldak Kömürspor: 2 Şanlıurfaspor: 4

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 9. haftasında Zonguldak Kömürspor, sahasında Şanlıurfaspor'a 4-2 mağlup oldu.
Stat: Karaelmas Kemal Köksal
Hakemler: Adem Cinek xx, Bülent Korkmaz xx, Volkan Kaan Topal xx
Zonguldak Kömürspor: Sinan xx, Ertuğrul xx, Oğuzhan xx, Hakan xx, Osman Paşa x (Selim dk. 64 x), Rıdvan x, Sefa xx, Aykut Emre xx (Şahin Ali dk. 64 x, Fatih dk. 74 x), Ercüment x (Berat dk. 64 x), Eyüp xx, Atilla x (Tuğrul dk. 64 x)
Şanlıurfaspor: Murat xx, Mustafa xx, Caner xx, Muhammed Samed xx (Ferhat dk. 80 ?), Behlül xxx (Vedat dk. 72 x), Muhammed Enes xx (Devrim dk. 72 x), Emir xx (Kadir Kaan dk. 80 x), Can x, Şerif x (Muhammed Raşit dk. 84 x), Burak x, Çağlar xx
Goller: Berat (dk. 69), Hakan (dk. 85) (Zonguldak Kömürspor), Behlül (dk. 32), Şerif (dk. 45), Can (dk. 55), Çağlar (dk. 90+3) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Aykut, Eyüp (Zonguldak Kömürspor), Muhammed (Şanlıurfaspor) - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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