Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası Ankara'da başladı, 21 Kasım'da sona erecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından düzenlenen 2026 Spor Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nın açılış töreni Ankara'da yapıldı.

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seremoniye, Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik, sporcular ve davetliler katıldı.

Organizasyonda yıldızlar, genç A, genç B, gençler ve büyükler kategorilerindeki sporcular, lider, boulder ve hız disiplinlerinde yarışacak.

Bugün ısınma ve sıralama turlarıyla başlayan şampiyona, 21 Kasım Cumartesi günü sona erecek.

Dağcılık Federasyonu Başkanı Ali Şenkaynağı, spor tırmanış disiplininin olimpik bir dal olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Dağcılık denince genellikle branşımız dağ olarak algılanıyor ama süreç içerisinde ailemiz gittikçe büyüyor ve spor tırmanış olimpik spor statüsüyle her geçen gün büyümekte. Amacımız sadece üst düzey sporcular değil, mücadele eden, sağlıklı aynı zamanda ahlaklı sporcular yetiştirmek. Bu anlamda yıllardır yapılan çalışmalarla spor tırmanışı, Türkiye'nin dört bir tarafına yaymaya çalışıyoruz. Bununla ilgili belediyelerimiz, spor il müdürlüklerimiz, valiliklerimiz yardımcı olmakta. Bizler de federasyon olarak her zaman sporcularımızın, antrenörlerimizin, ailelerimizin yanında olacağız."

Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik de Ankara'nın güzel bir organizasyona ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Dağcılık sporunu biz çok önemsiyoruz. Özellikle spor tırmanma, olimpik bir branş ve Türkiye'de de çok güzel yerlere geldiğine inanıyoruz. İlimizde bir tırmanma duvarımız da bulunuyor. Ankara'mızda devletimizin ve milletimizin imkanlarıyla uluslararası yarışmaların yapılabileceği nitelikte sportif tırmanma duvarı kazandırmaktan memnuniyet duyuyoruz. Amacımız Ankara'da özellikle sporcularımızın antrenmanlarını ve müsabakalarını yapacağı tırmanma duvarları kazandırmak." ifadelerini kullandı.

Çelik, şampiyonanın Türk dağcılığı için önemine dikkati çekerek sporculara başarı diledi.

Şampiyonanın ve federasyonun sponsorlarından Alpinist'in yönetim kurulu başkanı Fatma Şahin İşler de dağcılık sporuna uzun süre destek verdiklerini aktararak "Ben dağcılıktan geliyorum. Her insan doğaya ait ve hepimizin içinde bir doğa sporcusu var. Türkiye'de 30 yıl öncesine göre doğa sporlarıyla ilgili bir gelişme var ama istediğimiz yerde değil. Türkiye'de coğrafi olarak bakıldığında her yerde dağlar var. Sektör ve spor birbirini desteklediği zaman gelişme olabilir. O yüzden de olabildiğince destek vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.