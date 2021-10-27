- Tokat'ta, Afrikalı öğrencilerin futbol heyecanı

TOKAT - Tokat'ta, Afrikalı öğrenciler kardeşlik futbol turnuvasında renkli görüntüler oluşturdu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde öğrenim gören yabancı öğrenciler arasında 10 ayrı futbol takımı kuruldu. Yaklaşık 2 haftadır devam eden turnuvanın final maçında Çatlı öğrencileri ile Türk öğrenciler karşılaştı. Tribünde bulunan yabancı öğrenciler takımlarını kendi dillerinde tezahürat yaparak destekledi. Devre arasında Afrikalı öğrenciler ellik oynadı. Oldukça renkli görüntülerin yaşandığı turnuvada Çat ülkesinin öğrencileri maçtan 2-1 galip ayrıldı. Kupa coşkusu yaşayan öğrenciler unutulmaz bir gün yaşadı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Muhammed Avşar, yabancı öğrencilerin kente uyum sağlamaları, bir birlerini daha iyi tanımaları amacı ile turnuva düzenlediklerini kaydetti. Çat ile Türkiye arasında oynanan final maçının oldukça heyecanlı geçtiğini belirten Avşar, "Bu organizasyonla amacımıza ulaştığımıza inanıyoruz. Bu tür etkinlileri gerçekleştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.