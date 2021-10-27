Toroslar Belediyesi, 'extreme enduro motofest' etkinliği düzenleyecek

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, motor tutkunlarını 'Extreme Enduro Motofest" etkinliğinde buluşturacak.

Belediyenin, geçtiğimiz ay klasik ve modifiye araç tutkunlarını bir araya getirdiği Toroslar Otofest yarışlarının ardından şimdi de Toroslar Extreme Enduro Motofest heyecanı yaşanacak. Mersin Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Motosiklet Federasyonu, Mersin Otomobil Sporları Kulübü, Mersin Motosiklet Spor Kulübü, Mersin Enduro Kulübü ile Toroslar Enduro Kulübü işbirliğinde gerçekleşecek yarışlarda motosiklet tutkunları, 2 gün boyunca hünerlerini sergileyecek.

Ülke genelinden katılan sporcuların 6 kategoride yarışacağı etkinlik, 30 Ekim Cumartesi günü saat 9.00'da Korukent Mahallesi'nde Çevik Kuvvet arkasında Toroslar Belediyesi tarafından hazırlanan süper enduro pistinde serbest antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak.

Heyecan dolu anlara sahne olacak motofest yarışları ise 31 Ekim Pazar günü saat 11.00'da start alacak. Görsel bir şölenin de sunulacağı motofest, yine aynı gün düzenlenecek ödül töreni ile son bulacak.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar'ı motor sporları konusunda önemli bir merkez haline getirdiklerini söyledi. Gerek pist, gerekse tesis ve sosyal donatı alanları ile Toroslar'ın sporun her branşına cevap verecek bir konumda olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Mersin'de bir ilk olan süper enduro pistini ilçemizde hayata geçirdik. Bu pistimizde ilk yarışlarımızı, tam donanımlı ve profesyonel bir etkinlikle gerçekleştiriyoruz. Ülkemiz genelinden gelen şampiyon sporcularımızı da ilçemizde ağırlayacağız. Toroslarımız, hem sporcuların hem de motor sporlarına gönül vermiş sporcuların buluşma noktası oldu. Bu hafta sonu düzenleyeceğimiz heyecan dolu etkinliğimize tüm halkımız davetlidir" diye konuştu. - MERSİN