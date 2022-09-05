Altınordu düşme hattına girdi - Son Dakika
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Altınordu düşme hattına girdi

05.09.2022 11:38
Altınordu düşme hattına girdi

SPOR Toto 1'inci Lig'de 4'üncü haftayı bay geçiren Altınordu, rakiplerinin aldığı skorlar sonrası 15'inci sıradan 16'ncı basamağa geriledi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 4'üncü haftayı bay geçiren Altınordu, rakiplerinin aldığı skorlar sonrası 15'inci sıradan 16'ncı basamağa geriledi. Ligde ilk 3 maçında Gençlerbirliği (D) ve Boluspor'la (D) berabere kalıp, Sakaryaspor'a yenilen 2 puanlı İzmir temsilcisi, Tuzlaspor'un haftayı 3 puanla kapatmasıyla kendisini ateş hattında buldu.

Kırmızı-lacivertliler, 12 Eylül Pazartesi günü seyircisi önünde oynayacağı Pendikspor maçını kazanarak galibiyetle tanışmayı amaçlıyor. Sezona Play-Off hedefiyle başlayan Altınordu'da Teknik Direktör Ufuk Kahraman da takımın başındaki ilk zaferini elde etmek istiyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Sakaryaspor, Altınordu, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu düşme hattına girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınordu düşme hattına girdi - Son Dakika
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