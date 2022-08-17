Manisa FK'dan stat çıkarması - Son Dakika
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Manisa FK'dan stat çıkarması

17.08.2022 11:41
Manisa FK'dan stat çıkarması

Spor Toto 1'inci Lig'de bakım-onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra iç saha maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamayı planlayan Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim statta incelemelerde bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig'de bakım-onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra iç saha maçlarını Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynamayı planlayan Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim statta incelemelerde bulundu. Statta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından başlatılan tadilat çalışmaları sürerken, başkan Mevlüt Aktan, başkan vekili Engin Anlı, yönetimden Ali Arslan ve futbol direktörü Levent Devrim tesisi ziyaret etti. Yönetim, ardından Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'ü makamında ziyaret etti.

Öte yandan ligin ikinci haftasını bay takım olarak geçecek siyah-beyazlılar, üçüncü haftadaki Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı.


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Kaynak: DHA

19 Mayıs Stadyumu, gençlik, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa FK'dan stat çıkarması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa FK'dan stat çıkarması - Son Dakika
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