Denizlispor VAR'a duacı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor VAR'a duacı

23.08.2022 12:01
Denizlispor VAR'a duacı

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalarak sezonun ikinci haftasında ilk puanını hanesine yazdıran Altaş Denizlispor, ligde bu yıl uygulamaya koyulan Viedo Yardımcı Hakem (VAR) sayesinde yenilgiden kurtuldu.

SPOR Toto 1'inci Lig'de evinde Çaykur Rizespor ile golsüz berabere kalarak sezonun ikinci haftasında ilk puanını hanesine yazdıran Altaş Denizlispor, ligde bu yıl uygulamaya koyulan Viedo Yardımcı Hakem (VAR) sayesinde yenilgiden kurtuldu. Maçın 90+6'ncı dakikasında Alper Potuk'un attığı gol Hakem Kutluhan Bilgiç tarafından önce geçerli sayıldı. Ancak VAR'dan gelen uyarı üzerine Bilgiç, oyuncu pozisyonda topu eliyle önüne aldığı için golü iptal attı. Teknik Direktör Mesut Bakkal ise, "VAR'ın faydasını gördük" yorumunu yaptı.

VAR sayesinde 1 puanı aldıklarını anlatan deneyimli teknik adam, "Elimizde sınırlı bir kadro vardı ve sakatlanan oyuncumuz çoktu. Oynayan oyuncularımızın ortaya büyük performans koyması beni çok sevindirdi. 18 yaşındaki iki çocuğumuzu oynatmamız bizim için artı oldu. İlerleyen bir iki hafta içinde sakatların gelmesi bize biraz daha güç katacaktır. VAR'ın faydasını gördük diyebilirim, yoksa bu kadar mücadeleyi mağlubiyetle bitirecektik. İki takımı da tebrik ediyorum. İki takım da ortaya son derece iyi bir mücadele verdi. Güzel bir maç izlettiğimizi düşünüyorum ve bizim için bir puan iyi oldu" dedi.


- Denizli
YORUMLAR
500
Mesut Bakkal: 'VAR'ın faydasını gördük diyebilirim' Mesut Bakkal: 'VAR'ın faydasını gördük diyebilirim' Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 0 Çaykur Rizespor: 0 Spor Toto 1. Lig: A. Denizlispor: 0 Çaykur Rizespor: 0
Kaynak: DHA

Denizlispor, Rizespor, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor VAR'a duacı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara'daki sürpriz toplantısı sonrası ortaya atılan "erken seçim" iddialarına Ömer Çelik'ten yalanlama
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:30 Kadıköy'de çevreyi rahatsız eden 3 kişiyi yumruklayan motosikletli konuştu: O an ayı gücü geldi
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 18:06:30. #1.13#
SON DAKİKA: Denizlispor VAR'a duacı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement