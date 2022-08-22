Altınordu'da Kahraman siftah yapamadı - Son Dakika
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Altınordu'da Kahraman siftah yapamadı

22.08.2022 11:35
Altınordu'da Kahraman siftah yapamadı

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman henüz galibiyetle tanışamadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman henüz galibiyetle tanışamadı. Geçen sezon yıllardır sürdürdüğü görevinden ayrılan deneyimli teknik adam Hüseyin Eroğlu'nun yerine son 1 maçta sahaya çıkan Kahraman, Boluspor'a 2-1 kaybetti. Bu sezon ise önce Gençlerbirliği ile Ankara'da 3-3 berabere kalan Kahraman'ın öğrencileri, Sakaryaspor'a yenilmekten kurtulamadı. İlk 2 haftayı 1 puanla kapatan İzmir ekibinde genç teknik adam, yapılan bireysel hataların bedelini ödediklerini ancak toparlanacaklarını söyledi. Takımının daha agresif olmasını isteyen Kahraman, "Daha canlı, daha istekli, en azından gol isteyen bir Altınordu takımı olacak" dedi.


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Hüseyin Eroğlu, Sakaryaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Kahraman siftah yapamadı - Son Dakika

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