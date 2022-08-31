Altınordu arayı boş geçmeyecek

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 3 maçından 2 puan çıkaran Altınordu, bay geçeceği 4'üncü haftada U19 takımı ile antrenman maçı yapacak. Kırmızı-lacivertliler, cuma günü Torbalı'daki akademiye ait Metin Oktay Yerleşkesi'nde saat 18.00'de oynanacak müsabaka ile hazırlıklarını sürdürecek. Bu maçta gençler mercek altına alınacak.

Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın bir süredir U19 takımın maçlarını takip ettiği öğrenilirken, genç teknik adamın öz kaynak sisteminden A takıma oyuncu alabileceği öğrenildi. Dış transferde forvet Bertuğ ve kanat forvet Safa dışında takviye yapmayan İzmir temsilcisinin orta saha arayışları sürerken, gençler de göze girmeye çalışacak.

- İzmir