Altınordu arayı boş geçmeyecek - Son Dakika
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Altınordu arayı boş geçmeyecek

31.08.2022 11:56
Altınordu arayı boş geçmeyecek

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 3 maçından 2 puan çıkaran Altınordu, bay geçeceği 4'üncü haftada U19 takımı ile antrenman maçı yapacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 3 maçından 2 puan çıkaran Altınordu, bay geçeceği 4'üncü haftada U19 takımı ile antrenman maçı yapacak. Kırmızı-lacivertliler, cuma günü Torbalı'daki akademiye ait Metin Oktay Yerleşkesi'nde saat 18.00'de oynanacak müsabaka ile hazırlıklarını sürdürecek. Bu maçta gençler mercek altına alınacak.

Teknik direktör Ufuk Kahraman'ın bir süredir U19 takımın maçlarını takip ettiği öğrenilirken, genç teknik adamın öz kaynak sisteminden A takıma oyuncu alabileceği öğrenildi. Dış transferde forvet Bertuğ ve kanat forvet Safa dışında takviye yapmayan İzmir temsilcisinin orta saha arayışları sürerken, gençler de göze girmeye çalışacak.


- İzmir
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Altınordu, Hasan Hüseyin Acar'ı transfer etti Altınordu, Hasan Hüseyin Acar'ı transfer etti Altınordu'dan orta sahaya takviye Altınordu'dan orta sahaya takviye
Kaynak: DHA

Metin Oktay, Altınordu, Torbalı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu arayı boş geçmeyecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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