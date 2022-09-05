Göztepe'de Tuğbey imzalıyor - Son Dakika
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Göztepe'de Tuğbey imzalıyor

05.09.2022 11:33
Göztepe'de Tuğbey imzalıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 4 haftada hanesine 5 puan yazdıran Göztepe, transfer döneminin son günlerine girilirken harekete geçti.

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 4 haftada hanesine 5 puan yazdıran Göztepe, transfer döneminin son günlerine girilirken harekete geçti. Gineli orta saha Ibrahima Cisse ile sözleşme imzalamaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'un genç futbolcusu Tuğbey Akgün'le de prensipte anlaşma sağladı. Bursaspor'la sözleşmesini fesheden 19 yaşındaki futbolcunun Göztepe'nin teklifini kabul ettiği öğrenildi.

Süper Lig ekibi Arabam.Com Konyaspor'un da ilgilendiği Tuğbey'in Göz-Göz'ü tercih ettiği ve imzaların en kısa sürede atılacağı kaydedildi. Bursaspor altyapısından yetişip, yeşil-beyazlılarda vitrine çkan orta saha oyuncusu, geçen sezon 1'inci Lig'de 21 müsabakaya çıktı ve 1 asist yaptı. Tuğbey, Türkiye U17 ve U19 milli takımlarının da formasını terletti. Göztepe'nin 3 gün içinde en az 3 takviye yapması bekleniyor.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe'de Tuğbey imzalıyor - Son Dakika

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