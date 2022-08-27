Bodrumspor'da hedef 3 puan - Son Dakika
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Bodrumspor'da hedef 3 puan

27.08.2022 16:04
Bodrumspor'da hedef 3 puan

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçında Yeni Malatyaspor ve Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenerek liderlik koltuğunda oturan Bodrumspor, yarın evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçında Yeni Malatyaspor ve Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenerek liderlik koltuğunda oturan Bodrumspor, yarın evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Maç öncesi taraftarlara çağrıda bulunan yeşil-beyazlı ekip turnikelerde yoğunluk yaşanmaması için kapıların 15.30'da açılacağını belirtti.

Tarihinde ilk kez Spor Toto 1'inci Lig'de mücadele eden Bodrumspor, ligin ilk iki haftasında etkili oyunuyla sahadan galip ayrıldı. Ligde 6 puanla lider konumda bulunan yeşil-beyazlı ekip 3'üncü haftada evinde Adanaspor ile karşılaşacak. Bodrum İlçe Stadı'nda pazar günü saat 17.00'de başlayacak müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Yeşil-beyazlı ekipte Koray Kılıç'ın sakatlığı devam ederken, takımda başka herhangi bir eksiğin olmadığı belirtildi.

Taraftara çağrı

Adanaspor karşılaşması öncesi yeşil-beyazlı ekip taraftarına çağrıda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "28 Ağustos Pazar günü Saat 17.00'de Evimizde oynayacağımız Adanaspor müsabakası öncesi stadyum kapıları 15.30'dan itibaren açılacaktır. Bilet yükleme gişesi ve turnikelerde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle taraftarlarımızın belirtilen saatten itibaren stada giriş yapmaya başlamalarını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor'da hedef 3 puan - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bodrumspor'da hedef 3 puan - Son Dakika
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