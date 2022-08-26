Manisa FK ile Denizlispor derbide rakip

SPOR Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü ile Altaş Denizlispor yarın Ege derbisinde karşı karşıya gelecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de Manisa Futbol Kulübü ile Altaş Denizlispor yarın Ege derbisinde karşı karşıya gelecek. Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda Caner Ak'ın yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 17.00'de çalacak. Bilet fiyatları 1'inci kategori 30, 2'nci kategori 20, misafir tribünü 25 TL olarak belirlendi. Ligde sezona evinde Boluspor'a tek golle yenilerek başladıktan sonra geçen haftayı bay takım olarak geçen Manisa FK, bu mücadele öncesi Erhan Çelenk'le yollarını ayırıp, son transfer olarak Dynamo Dresden'den 31 yaşındaki Alman orta saha oyuncusu Yannick Stark ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer yasaklısı Denizlispor ise ilk hafta Eyüpspor'a 1-0 yenildikten sonra geçen hafta evinde Çaykur Rizespor'la golsüz berabere kaldı. Yeşil-siyahlılarda Ege derbisi öncesi sakatlıkları süren Ömer Şişmanoğlu ve Djedje ile lisansı çıkmayan İlhan kadroya alınmadı.

- İzmir - İzmir

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