Göztepe taraftarda lider - Son Dakika
Üye Girişi

Göztepe taraftarda lider

18.08.2022 11:45
Göztepe taraftarda lider

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona 3 puanla başlayıp pazar günü evindeki ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Göztepe'nin taraftarı Passolig'de liderlik koltuğuna oturdu.

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona 3 puanla başlayıp pazar günü evindeki ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek Göztepe'nin taraftarı Passolig'de liderlik koltuğuna oturdu. 19 takımın mücadele ettiği 1'inci Lig'de sarı-kırmızılı futbolseverler 109 bin 615 adet passolig kartıyla tüm rakiplerini geride bıraktı. İyi günde kötü günde takımlarının yanında yer alan Göztepeli taraftarlar, birçok Süper Lig ekibinin taraftarını da geride bıraktı. Ligde Yeni Malatyaspor taraftarıları 83 bin 947 adet passolig alarak Göztepe'nin ardından ikinci sıraya adını yazdırdı.

İzmir'i aynı ligde temsil eden Altay'da taraftarlar 23 bin 104 passolig kartı alırken, siyah-beyazlılar 9'uncu sırada yer aldı. Altınordu ise 8 bin 782 adetle 13'üncü sırada bulundu. Erzurumspor karşılaşmasında tribünleri tıklım tıklım doldurması beklenen taraftarların kombine biletlere de yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi. Erzurumspor maçının bilet fiyatları ise 1'inci kategori 409, 2'nci kategori 272.5, 3'üncü kategori 136.5, 4'üncü kategori 98, 5'inci ve 6'ncı kategori 38 TL olarak belirlendi.


YORUMLAR
500
Göztepe Erzurumspor maçının hakemi Ozan Ergün Göztepe Erzurumspor maçının hakemi Ozan Ergün Osman Özköylü: 'Bugün gerçek oyunumuzu, gerçek kimliğimizi hiç ortaya koyamadık' Osman Özköylü: 'Bugün gerçek oyunumuzu, gerçek kimliğimizi hiç ortaya koyamadık'
Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe taraftarda lider - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:39 Galatasaray dünyaca ünlü golcüyü transfer ediyor! Mauro Icardi'nin menajeri ve aynı zamanda eşi olan Wanda Nara, İstanbul'a geldi
16:30 Kız meselesinden araları bozuk olan iki arkadaşın tartışması kanlı bitti
16:16 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan başörtüsü konusunda özeleştiri: Bizim karnemiz kırık
16:14 Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Austria Wien'e konuk olacağı mücadelenin yayınlanacağı kanal belli oldu
16:02 MHK, Yasin Kol hakkında kararını verdi! Beşiktaş'ı sevindirecek gelişme
16:23 Boom Overture ile İstanbul'dan New York'a 4 saatte ulaşılabilir! Dünyanın en hızlı uçağı şaşkına çevirdi
15:44 Ukrayna'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan Zelenski ile buluştu
15:23 İYİ Parti lideri Akşener, parti karavanına saldıranlara meydan okudu: Korkaklar buyurun ben buradayım
15:16 Merkez Bankası'nın toplam rezervlerinde büyük artış
14:50 Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararına siyasilerden tepkiler gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 17:46:22. #1.12#
SON DAKİKA: Göztepe taraftarda lider - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement