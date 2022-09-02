Altay'da Sefa'dan iyi haber - Son Dakika
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Altay'da Sefa'dan iyi haber

02.09.2022 11:35
Altay'da Sefa'dan iyi haber

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona üst üste aldığı 3 mağlubiyetle başlayan Altay'da stoper Sefa Özdemir'in iyileşerek takıma katıldığı bildirildi.

Spor Toto 1'inci Lig'de sezona üst üste aldığı 3 mağlubiyetle başlayan Altay'da stoper Sefa Özdemir'in iyileşerek takıma katıldığı bildirildi. Ayak bileğindeki kist nedeniyle bir süredir takımdan ayrılan kalan 24 yaşındaki savunmacı, ilk 3 maçta forma giyemedi. Tedavi sonrası takıma dönen Sefa'nın şans verilmesi halinde pazar günü Adanaspor deplasmanında görev yapabileceği bildirildi.

Galatasaray altyapısından yetişen defans oyuncusu, 2020-2021 sezonunda Altay'a transfer olup hiç oynamadan Şanlıurfaspor'a kiralandı. Şanlıurfa ekibiyle 2'nci Lig'de 10 maça çıkan futbolcu, geçen sezonu kulüp bulamayınca boşta geçirdi. Sefa, transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı kulüp tarafından geçen sezonun sonlarına doğru tekrar yuvaya döndürüldü.

ADANASPOR'A KAYBETMİYOR

Ligde pazar günü deplasmanda Adanaspor'u yenerek galibiyetle ve puanla tanışmayı hedefleyen Altay, rakibi ile oynadığı son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Adana ekibine son olarak 15 Mayıs 2011'de deplasmanda 4-1 kaybeden İzmir temsilcisi, daha sonra karşılaştığı rakibini 4 kez yenerken, 2 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Altay bu periyota sırasıyla 2-2, 2-3, 3-3, 3-1, 1-4 ve 4-1'lik skorlarla üstünlük kurdu.


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Kaynak: DHA

Sefa Özdemir, Adanaspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Sefa'dan iyi haber - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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