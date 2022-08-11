SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında cumartesi akşamı İstanbul 'da Eyüpspor 'a konuk olacak Altaş Denizlispor 'da sakatlıkları süren 3 önemli futbolcu forma giyemeyecek. Yeşil-siyahlılarda Ömer Şişmanoğlu , Djedje ve Erdal, sakatlıkları sebebiyle Eyüpspor maçı kadrosuna alınmadı. Denizlispor, yarın sabah yapacağı idmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak akşam uçakla İstanbul'a gidecek. Yeşil-siyahlı kafile maçtan sonra aynı gece uçakla İzmir 'e, oradan da karayolu ile Denizli'ye dönecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Denizlispor'da 3 isim ilk hafta maçına yetişmiyor - Son Dakika

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