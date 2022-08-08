Altınordu Teknik Direktörü Kahraman: Lige hazır gireceğiz

Spor Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Altınordu 'da teknik direktör Ufuk Kahraman, dün Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları hazırlık maçında takımının eksik ve güçlü yönlerini gördüğünü söyledi. Sakat oyuncuların eksikliği nedeniyle Göztepe önünde bazı futbolcuları farklı mevkilerde denediklerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Bu maç daha çok Gençlerbirliği maçının provası gibi geçti" yorumu yaptı.

İlk yarıda oyunu ikinci bölgede kabul edip hızlı hücumları tercih ettiklerini belirten Kahraman, "İkinci yarıda bunun tam tersi ön alan baskısı yapmaya çalıştık. Bu şekilde gol de bulduk. Tabii ki tam hazır pozisyona geleceğiz. Bu maçta eksik ve güçlü yanlarımızı görme fırsatı bulduk. Lige en iyi şekilde başlamak istiyoruz" dedi. Öte yandan Altınordu Futbol Akademisi sporcuları Göztepe maçını tribünden takip edip, "Göztepe'yi layık olduğu Süper Lig'de tekrar görmeyi çok isteriz" pankartı astı.