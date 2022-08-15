Bodrumspor'dan tarihi galibiyet - Son Dakika
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Bodrumspor'dan tarihi galibiyet

15.08.2022 10:57
Bodrumspor'dan tarihi galibiyet

SPOR Toto 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Bodrumspor, sezona müthiş bir galibiyetle başladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de tarihinde ilk kez mücadele eden Bodrumspor, sezona müthiş bir galibiyetle başladı. Lig maratonu öncesi bakımdan geçen evi Bodrum İlçe Stadı'nda ilk hafta Yeni Malatyaspor'u konuk eden yeşil-beyazlılar, sahadan 3-1 galip ayrılırak tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. Bodrumspor sahaya tamamen yerli oyunculardan kurulu ilk 11'le çıkarken, yeni transferlerden sadece Recep maça as kadroda başlayan isim oldu.

Teknik direktör İsmet Taşdemir ikinci yarıda ise takıma bu sezon dahil olan Abdurrahman, Jahovic ve Mohammed'i oyuna soktu.

Kulüp açısından önemli bir mücadeleyi geride bıraktıklarını ifade eden İsmet Taşdemir,  "İlk defa bulunduğumuz bir ligde ilk maçımıza çıktık. Galip gelmeyi çok istedik. Bunu da ilk yarı belli ettik. Yeni Malatyaspor'u daha farklı da yenebilirdik. Oyun genelinde çok iyi oynayan oyuncularımızı tebrik ediyorum. Bizim için iyi bir başlangıç oldu" ifadelerini kullandı.

Bodrumspor bu hafta deplasmanda Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek.


- Bodrum
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Yeni Malatyaspor 1. Lig'e mağlubiyetle başladı Yeni Malatyaspor 1. Lig'e mağlubiyetle başladı Bodrumspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak Bodrumspor evinde Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak
Kaynak: DHA

Yeni Malatyaspor, Bodrum, Spor, Son Dakika

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