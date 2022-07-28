Göztepe, Enis ve Taha'nın peşinde - Son Dakika
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Göztepe, Enis ve Taha'nın peşinde

28.07.2022 12:21
Göztepe, Enis ve Taha'nın peşinde

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe ile son şampiyon Trabzonspor arasında transfer trafiği sıklaştı.

Spor Toto 1'inci Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Göztepe ile son şampiyon Trabzonspor arasında transfer trafiği sıklaştı. Kalecisi İrfan Can Eğribat'ı gözden çıkaran sarı-kırmızılıların 23 yaşındaki kaleciye karşılık Trabzonspor'dan golcü Enis Destan ve genç kaleci Taha Tepe'yi istediği bildirildi. Trabzonspor'dan bir miktar da para talep eden Göztepe'nin en kısa zamanda transferi resmileştireceği kaydedildi.

Göztepe'nin ayrıca Beşiktaş'tan kanat oyuncusu Ajdin Hasic ile de ilgilendiği bildirildi.


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Kaynak: DHA

Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Göztepe, Enis ve Taha'nın peşinde - Son Dakika

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