Bodrumspor derbiye hazırlanıyor - Son Dakika
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Bodrumspor derbiye hazırlanıyor

07.09.2022 12:32
Bodrumspor derbiye hazırlanıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda 4 haftada topladığı 10 puanla namağlup lider konumda bulunan Bodrumspor, Altay deplasmanına zirveyi koruma hedefiyle hazırlanıyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda 4 haftada topladığı 10 puanla namağlup lider konumda bulunan Bodrumspor, Altay deplasmanına zirveyi koruma hedefiyle hazırlanıyor. Ege derbisinde sakatlığı süren Koray ve 1-2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Erkan'dan yoksun olacak yeşil-beyazlılarda Başkan Rıza Karakaya, maç öncesi dostluk mesajları verdi.

Rıza Karakaya, "Biz her zaman söylüyoruz, hedefimiz bu ligde kalıcı olmak. Bu hafta İzmir'in asırlık takımı büyük Altay'a konuk olacağız. Biz yıllarca Bodrumsporlular olarak Göztepe ve Altay'ın maçlarına giderek profesyonel lig özlemimizi gideriyorduk. İzmir kulüplerinin bizde yeri çok ayrı. Geçen sezon İzmir'deki final maçında camialar bizi desteklemişti, onlara ayrıca teşekkür ederim. Bizim yıllardan beri örnek aldığımız kulüplerden biriyle İzmir'de karşılaşmak bizim için büyük onur. Biz dostça, centilmence maç için gideceğiz. Hak eden kazansız diyorum ama şundan eminim ki Altay maçında dostluk kazanacak" açıklamasını yaptı.

TAŞDEMİR: BU HAFTA ZOR BİR MAÇ BEKLİYORTakımın son durumu hakkında konuşan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Bu lig zor bir lig. Her daim işin içinde olmanız lazım, konsantreyi bırakmamanız lazım. Sezon başı çok doğru çalıştık. Bu hafta Altay ile oynayacağız. Rakibimiz ilk puanını aldı, lige kötü girdiler ama özüne dönüp baktığınızda çok tecrübeli oyuncuları var. Ligimizin köklü camialarından adının önünde büyük olmasından dolayı Büyük Altay ile oynayacağız. Bizi bu hafta her hafta olduğu gibi zor bir maç bekliyor. Koray tam daha iyi olmadı, yavaş yavaş ısınıyor. Erkan'ın bir sıkıntısı var 1-2 hafta gibi maçlarda olmama durumu var. Koray'ın da daha 1-2 haftası var. Biz bu zamana kadar kadromuza dahil ettiğimiz her oyuncumuzun katkı sağlayabileceğini düşünerek kadromuza dahil ettik. Takıma katılan kalecimiz, genç potansiyeli olan biri. Biz kendisinden faydalanmaya çalışacağız. Takıma uyum sağladığında forma şansını bulacaktır" dedi.

Bodrumspor'un tecrübeli oyuncusu Abdurrahman Canlı da, "Biz maçlarımıza genel anlamda hep basamak basamak bakıyoruz. Elimizden gelen performansı en iyi şekilde sağlamak zorundayız. Mükemmel bir gidişatımız var ve bunu her zaman sürdürmek istiyoruz. Hazır bir takıma yeni katıldım. Adaptasyon süreci vardı ve bunu da atlattım. Ben de takımıma nasıl katkı verebilirim bunun düşüncesi içerisindeyim" derken, Süleyman Özdamar ise, "Bodrumspor olarak sezona iyi bir başlangıç yaptık. 4 haftada 10 puan topladık. Performansımı daha da yukarılara taşıyacağımı düşünüyorum. Eyüpspor maçında herkes Eyüpspor'u favori gösteriyordu. Futbol sahada oynanıyor. Bizim için güzel bir hafta oldu" şeklinde konuştu.

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Kaynak: DHA

İzmir, Altay, DHA, Ege, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor derbiye hazırlanıyor - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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