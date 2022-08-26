Göztepe'nin sağlığı Medicana'ya emanet

SPOR Toto 1'inci Lig'deki köklü İzmir temsilcisi Göztepe'de Türk sporunda ilk yabancı yatırımcı olarak kulüp hisselerinin yüzde 70'ini devralan İngiltere merkezli Sport Republic şirketi, kulübün sağlık sponsoru Medicana International İzmir Hastanesi ile yeni sezon için sağlık sponsorluğu anlaşmasını tazeledi. İmza töreninde sarı-kırmızılıların yeni başkanı olan Danimarkalı futbol adamı Rasmus Ankersen, Southampton ve Sport Republic Başkanı Henrik Kraft, Eski Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal hazır bulundu.

Gürsel Aksel Stadı'nda geçen hafta gerçekleştirilen hisse devrine ilişkin imza töreninin ardından Göztepe'nin yeni yönetimi ilk sözleşmesini Medicana ile imzalarken, Medicana International İzmir Hastanesi Genel Müdürü Ulvi Ünal, yeni sezonda Göztepe'yi ve başarılarını izlemek için sabırsızlandıklarını ifade etti. Sponsorluk sözleşmesi kapsamında, 2022-2023 sezonu boyunca kulüp bünyesinde görev yapan tüm profesyonel sporcu ve teknik heyetin sağlık hizmetleri Medicana International İzmir Hastanesi tarafından sağlanacak.

- İzmir