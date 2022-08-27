Menemen FK sezonu evinde açacak - Son Dakika
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Menemen FK sezonu evinde açacak

27.08.2022 12:10
Menemen FK sezonu evinde açacak

SPOR Toto 1'inci Lig'den düştükten sonra yeni sezon öncesi yapılanmaya giderek idari ve teknik kadroda değişime giren Menemen Futbol Kulübü, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın ilk maçına çıkacak.

SPOR Toto 1'inci Lig'den düştükten sonra yeni sezon öncesi yapılanmaya giderek idari ve teknik kadroda değişime giren Menemen Futbol Kulübü, TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın ilk maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler 1'inci hafta müsabakasında evinde Esenler Erokspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda Enes Kanpara'nın yöneteceği müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktörlük görevine getirilen Özden Töraydın ilk maçlarından 3 puanla ayrılacaklarını söyledi.


- İzmir
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Karşıyaka ilk hafta taraftarsız oynayacak Karşıyaka ilk hafta taraftarsız oynayacak Mertcan Açıkgöz, Menemen FK'de Mertcan Açıkgöz, Menemen FK'de
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Menemen, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Menemen FK sezonu evinde açacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menemen FK sezonu evinde açacak - Son Dakika
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