Altay'da görev sırası kaleci Ozan'da - Son Dakika
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Altay'da görev sırası kaleci Ozan'da

27.07.2022 11:54
Altay'da görev sırası kaleci Ozan'da

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da son 2 sezonda sadece 1 kupa maçında görev alan kaleci Ozan Evrim Özenç, yeni sezonda siyah-beyazlı takımın 1'inci kalecisi olmaya hazırlanıyor.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da son 2 sezonda sadece 1 kupa maçında görev alan kaleci Ozan Evrim Özenç, yeni sezonda siyah-beyazlı takımın 1'inci kalecisi olmaya hazırlanıyor. İlk etap çalışmalarına altyapıdan yetişen genç kalecileriyle başlayan İzmir ekibiyle sözleşme yeniledikten sonra ikinci etap kampına dahil olan kaleci Ozan, uzun süre sonra önemli bir sorumluluk alacak. Denizlispor altyapısından yetişip, Antalyaspor'da Süper Lig deneyimi yaşayan 29 yaşındaki file bekçisinin sergileyeceği performans, transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı takımın ligdeki konumunu önemli ölçüde etkileyecek.

Altay'ın Play-Off'tan Süper Lig'e yükseldiği 2020-2021 sezonu başında Boluspor'dan transfer edilen tecrübeli eldiven, ilk yılında sadece 2-0 kaybettikleri 1922 Konyaspor'la oynanan kupa sınavında kaleyi korudu. Geçen sezon Süper Lig'de ve kupada şans bulamayan deneyimli kaleci, en son Antalyaspor'un Play-Off'tan Süper Lig'e yükseldiği 2014-2015 sezonunda 1'inci Lig'de 13 maçta oynayıp istikrarlı bir performans sergiledi. Kaleci Ozan Evrim, kariyerinde Süper Lig'de 9, 1'inci Lig'de 32, 2'nci Lig'de 2, Türkiye Kupası'nda ise 10 karşılaşmada forma giydi.


- İzmir
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Kaynak: DHA

İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da görev sırası kaleci Ozan'da - Son Dakika

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