Altınordu'da yüzler gülüyor - Son Dakika
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Altınordu'da yüzler gülüyor

29.07.2022 11:19
Altınordu'da yüzler gülüyor

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesinde keyifler yerinde.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'da yeni sezon öncesinde keyifler yerinde. Çalışmalarına İsmet Orhunbilge ve Metin Oktay Yerleşkesi'nde devam eden takımda futbolcular, yoğun antrenman trafiği arasında hafta içinde tekne turu yaparak yeni sezon öncesinde yorgunluk attı.

Öte yandan çalışmalarının bazı bölümlerini Altınordu Futbol Akademisi'nin (ALFA) yer aldığı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapan takımın çalışmasını Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yanı sıra Altınordu Futbol Akademisi İdari Direktörü Ahmet Furkan Can, ALFA Kıdemli Genel Kaptanı Sedat Gündoğdu ve ALFA Antrenörleri izledi. Çalışmanın bitiminde Altınordulu futbolcular, geçtiğimiz haftalarda kendilerini ziyaret eden ALFA idari ve teknik ekibine baklava ikramında bulundu.


- İzmir
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Kaynak: DHA

Metin Oktay, Altınordu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da yüzler gülüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınordu'da yüzler gülüyor - Son Dakika
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