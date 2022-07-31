Altınordu'da aşil tendonundaki sakatlığı nükseden stoper Yusuf Yalçın Arslan 'ın da tedavisi sürüyor. Öte yandan İzmir ekibi bu sezonki ikinci hazırlık maçını 7 Ağustos Pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile oynayacak. İlk hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Altınordu, lig öncesinde Gençlerbirliği ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın provasını Göztepe karşısında yapmış olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Altınordu'da Bertuğ üzdü - Son Dakika

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