Altınordu iki gurbetçiyi kaptı

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu , geleceğe yatırım yapmak amacıyla iki genç gurbetçi futbolcuyu transfer etti. Altınordu Tekrar Avrupa Yolları'nda (ATAY) Projesi kapsamında kırmızı-lacivertliler, Almanya 'nın TSN Nierndorf Takımı'ndan 18 yaşındaki ön libero Serhat Saraç ve VFL Osnabrück takımından aynı yaştaki sağ kanat Sergen Yüksekdağ'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: DHA

Altınordu, Spor, Son Dakika

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