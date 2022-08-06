Bodrumspor'da Karakaya güven tazeledi - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrumspor'da Karakaya güven tazeledi

06.08.2022 14:30
Bodrumspor'da Karakaya güven tazeledi

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor'un dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut Başkan Rıza Karakaya yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

SPOR Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor'un dün yapılan olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut Başkan Rıza Karakaya yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Yeşil-beyazlılarda 22 kişilik yönetim kurulunda değişiklikler oldu. Bodrum Deniz Ticaret Odası Salonu'nda tek liste ile gidilen genel kurulda Rıza Karakaya'nın listesi açık oylama ile seçildi.

Rıza Karakaya başkanlığındaki yeni yönetim şu isimlerden oluştu;"Hüseyin Gözütok, Gürkan Topan, Baran Akcan, Fatih Öztarakçı, Fatih Murat Yıldız, Mehmet Dağoğlu, Hadi Türk, Murat Önder, Arif Karaman, Zeynel Kılıç, Hacı İbrahim Dalda, Murat Süren, Caner Tuna, Soykan Kurtuluş, Yüksel Aslan, Halil Teke, Ayşen Kılıç Bozan, Murat Ögün Yıldız, Nihal Ermiş ve Necdet Baştuğ.""HİSSELERİ DAĞITMA PROJESİ"

?Kulüp hisselerini dağıtma projeleri olduğunu belirten Bodrumspor Başkanı Rıza Karakaya, "En az yüzde 5 hisse alınacak şekilde bir proje. Böyle bir niyeti olan, taşın altına elini koymak isteyen varsa seve seve Bodrumspor A.Ş.'ye ortak olabilir. Tek bir şartımız var, düzgün bir kişilik olması. Parayı nasıl kazandığı belli olmayan birini kesinlikle Bodrumspor camiasına almayız. Bu projede 10-12 iş adamının elini taşın altına sokmasına istiyoruz. Derneğimizin hissesi yüzde 20 bandında olacak. Fikret Öztürk'ün bir hissesi olacak. Böylece kulübümüzü finansal olarak Süper Lig'e hazırlamak istiyoruz. Hisseyi verirken para istemiyoruz ama kara da zarara da ortak olacak" dedi.


- Bodrum
YORUMLAR
500
Bodrum'da Uzi izdihamı eğlence mekanı kapıları kapattı Bodrum'da Uzi izdihamı eğlence mekanı kapıları kapattı Orhan Gencebay'a Bodrum'da doğum günü sürprizi Orhan Gencebay'a Bodrum'da doğum günü sürprizi
Kaynak: DHA

Bodrum, Fatih, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bodrumspor'da Karakaya güven tazeledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:37 Fırat Aydınus'tan, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır ile ilgili bomba iddia: Dünya Kupası'na gitmesine engel oldular
13:29 Erdoğan, Putin'in tahıl gemileri hakkında, "Ne zaman aracılık edeceksiniz?" sorusunu yanıtladı: Bakanlıklarımız çalışıyor
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iptal edilen KPSS'ye ilişkin ilk yorum: ÖSYM, bundan sonra şaibeleri ortadan kaldırarak yoluna devam edecek
12:18 AK Partili Zeynep Gül Yılmaz, hakaret ettiği polislerin açığa alınması sonrası ilk kez konuştu: Benimle hiçbir ilgisi yok
12:14 Usta seslendirme sanatçısı Sungun Babacan, 63 yaşında hayata gözlerini yumdu
12:14 Beşiktaş, sezonun ilk maçında Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
11:56 Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
11:56 Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça, İYİ Parti'ye katıldı
11:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde poz verdiği Tarım Kredi marketi reyonunda fiyatlar 1 senede 3'e katlandı
11:15 Galatasaray resmi hesabının "Günaydın" paylaşımı, taraftarlar tarafından "Torreira geliyor" olarak yorumlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2022 14:30:46. #1.12#
SON DAKİKA: Bodrumspor'da Karakaya güven tazeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement