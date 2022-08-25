Denizlispor kendine güveniyor - Son Dakika
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Denizlispor kendine güveniyor

25.08.2022 10:52
Denizlispor kendine güveniyor

Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında 27 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak Altaş Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürüyor.

Spor Toto 1'inci Lig'in 3'üncü haftasında 27 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Manisa Futbol Kulübü ile karşılaşacak Altaş Denizlispor, bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sürdürüyor.

Geçen hafta kendi evinde oynadığı Çaykur Rizespor maçında sahadan bir puanla ayrılan yeşil-siyahlılar, Manisa deplasmanından da puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Eksik oyuncuların fazlalığına rağmen hem Eyüpspor hem de Çaykur Rizespor maçlarında iyi mücadele ettiklerini ifade eden Mesut Bakkal, "Ligin henüz başındayız. Takımların oyun düzeni yavaş yavaş oturuyor. Bizim belli bir oyun anlayışımız var. Rakip kim olursa olsun oyun şablonumuzu bozmadan mücadele etmeye çalışıyoruz. Ömer Şişmanoğlu, Djedje, Erdal Akdari, Özer Özdemir gibi önemli oyuncularımızı sakatlıkları nedeniyle son maçta oynatamamamıza rağmen, sahada yer alan oyuncularımız oyun anlayışımıza sadık bir şekilde ellerinden geleni yaptılar" dedi.

Takımın durumundan memnun olduğunu vurgulayan Bakkal, "Maç kazanılır, kaybedilir. Önemli olan, antrenmanlarda yaptıklarımızın sahaya yansıması ve oyun disiplininden kesinlikle taviz verilmemesi. Bunu başardığımız zaman sonuç da gelecektir. Ben ortaya koyduğumuz mücadele ve oynama arzusundan memnunum. Eksiklerimizi giderdikçe ve sakat oyuncularımız iyileşerek takıma katıldıkça daha iyi olacağız. Sabır ve zaman en iyi silahımız olmalı" dedi.

Manisa FK maçında da aynı istek ve arzu ile aynı mücadele ruhunu sahaya yansıtmaya devam edeceklerini ifade Mesut Bakkal, "Eksik oyuncu olması benim için mazeret değil. Eğer sahada on bir kişiyle yer alıyorsak, isimlerin değil verilmesi gereken mücadelenin önemi var. Oyuncularımıza bunları da anlatıyorum. Bu takımın soyunma odasına girip, bu formayı giyecek duruma gelen her oyuncu, sahada bu takımı başarıya götürecek ekibin bir parçası da olmuştur. Sonuç elbette önemli ama bizi sonuca götürecek doğruları yapmak daha da önemli" yorumunu yaptı.


- Denizli
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Denizlispor, Manisa deplasmanında puan hesapları yapıyor Denizlispor, Manisa deplasmanında puan hesapları yapıyor Denizlispor toparlanmak istiyor Denizlispor toparlanmak istiyor
Kaynak: DHA

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