Manisa Futbol Kulübü çıkışta - Son Dakika
Üye Girişi

Manisa Futbol Kulübü çıkışta

06.09.2022 11:10
Manisa Futbol Kulübü çıkışta

SPOR Toto 1'inci Lig'in 4'üncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, galibiyetleri seriye bağladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'in 4'üncü hafta karşılaşmasında deplasmanda Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Manisa Futbol Kulübü, galibiyetleri seriye bağladı. Sezonun lik maçında evinde Boluspor'a 1-0 yenildikten sonra sahasında Altaş Denizlispor'u 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, zorlu Samsunspor deplasmanından da galibiyetle dönerek camiasını sevindirdi. Manisa FK kalecisi Ömer Kahveci 44'üncü dakikada Boldrin'in penaltı atışını kurtararak galibiyette baş rol oynayan isimlerden biri oldu. Bitime 2 dakika kala altyapı patentli Ayberk Karapo'nun golüyle rakibini deviren Manisa FK önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı.

Manisa FK'da teknik direktör Levent Eriş çok fazla mücadele ederek kazandıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Parolası galibiyet olan ve iyi bir kadrosu bulunan takıma karşı oynadık. Samsunspor karşılaşmasında top bizi sevdi. Karşımızda son derece etkili ve pozisyon yakalayan bir Samsunspor vardı. Mücadele ve azmimiz sayesinde maçı kazandık. Daha ligde uzun bir süre var. Manisa FK olarak ayaklarımız yere sağlam basıyor. Yolumuzu yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Siyah-beyazlılar bu hafta evinde Yeni Malatyaspor'la karşı karşıya gelecek.18 YAŞINDAKİ AYBERK PARLIYOR

Manisa Futbol Kulübü'nde henüz geçen ay profesyonel yapılan 18 yaşındaki sağ bek Ayberk Karapo, Samsun deplasmanında galibiyeti getiren isim oldu. Altınordu'dan 14 yaşında Manisa FK altyapısına geçen Ayberk, kulüpte 4 yıl alt yaş takımlarında forma giydikten sonra ağustos ayında profesyonel yapıldı. Profesyonel olur olmaz Adem Büyük, Nizamettin, Burak Altıparmak gibi ligin birçok önemli futbolcusunun bulunduğu Manisa FK kadrosunda ilk 11'de forma giymeye başlayan Ayberk, sezonun ilk 3 maçında 90 dakika sahada kaldı. Genç yıldız adayı, Samsunspor maçında 88'inci dakikadaki profesyonel kariyerinin ilk golüyle takımına 3 puan kazandırdı.


- Manisa
YORUMLAR
500
Denizlispor 5 sezon sonra en kötü başlangıcı yaptı Denizlispor 5 sezon sonra en kötü başlangıcı yaptı Antep Fıstığı üretimine başladılar kazançlarını 10'a katladılar Antep Fıstığı üretimine başladılar kazançlarını 10'a katladılar
Kaynak: DHA

Denizlispor, Samsunspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü çıkışta - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak!
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz
10:38 Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti!
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:24 PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
10:23 Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
10:14 Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş
10:07 Motorine 77 kuruşluk zam kapıda! Bu gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor
10:07 Japonya'da okul servisinde unutulan çocuk 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:13:46. #1.12#
SON DAKİKA: Manisa Futbol Kulübü çıkışta - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement