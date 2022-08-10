Spor Toto 1. Lig'in en tecrübelisi Denizlispor, en yenisi Bodrumspor

Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunda yer alacak 19 ekipten 12'si daha önce Süper Lig'de mücadele etti.

Spor Toto 1. Lig'de heyecan, 12 Ağustos Cuma günü oynanacak Altay-Yılport Samsunspor maçıyla başlayacak.

Ankara Keçiörengücü, Beyçimento Bandırmaspor, Bodrumspor, Eyüpspor, Manisa FK, Pendikspor, Samsunspor ve Tuzlaspor, Süper Lig'e ilk defa çıkabilmek için mücadele edecek.

Diğer 12 ekipten Samsunspor 7, Çaykur Rizespor 6, Adanaspor, Göztepe, Sakaryaspor 5, Altay ile Altaş Denizlispor 4, Boluspor ile Gençlerbirliği 3, Büyükşehir Belediye Erzurumspor 2, Altınordu ve Yeni Malatyaspor ise birer kez 1. Lig'den Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

En tecrübelisi Denizlispor

1. Lig'de daha önce 35 kez boy gösteren Denizlispor, bu sezonki takımlar içinde en tecrübelisi olarak dikkat çekiyor.

Ege temsilcisini daha önce ligde 34 kez yer alan Sakaryaspor ile 31 sezonla Adanaspor takip ediyor.

Geçen sezon TFF 2. Lig'den 1. Lig'e çıkan Bodrumspor, ilk kez bu kulvarda yer alacak.

Takımların performansları

Spor Toto 1. Lig'de bu sezon ilk kez yer alacak Bodrumspor haricindeki takımların bu kulvarda sergilediği performans şöyle:

Takımlar Sezon O G B M A Y Puan Adanaspor 31 1044 419 281 344 1449 1229 1431 Altay 15 514 246 131 137 848 613 846 Altınordu 30 968 349 281 338 1179 1092 1140 Ankara Keçiörengücü 8 264 98 68 98 354 335 362 Bandırmaspor 28 886 275 265 346 899 1004 904 Boluspor 29 968 391 265 312 1256 1049 1341 Büyükşehir Belediye Erzurumspor 3 104 48 29 27 153 114 173 Çaykur Rizespor 26 846 375 216 255 1122 919 1215 Denizlispor 35 1152 476 309 367 1456 1196 1537 Eyüpspor 9 300 97 86 117 325 374 373 Gençlerbirliği 15 466 187 127 152 542 443 560 Göztepe 25 834 373 202 259 1200 949 1210 Manisa FK 1 36 14 7 15 45 44 49 Pendikspor 2 64 24 18 22 94 82 90 Sakaryaspor 34 1118 445 308 365 1297 1161 1434 Samsunspor 25 818 376 238 204 1166 777 1194 Tuzlaspor 2 70 27 15 28 91 97 96 Yeni Malatyaspor 3 100 32 22 46 94 145 118