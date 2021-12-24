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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1

24.12.2021 18:37
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu, konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 19. haftasında Altınordu, konuk ettiği Beypiliç Boluspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

23. dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu'da Furkan'ın ortasına ceza sahası içinde vuruş yapan Ahmet Dereli, topu ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada Ali Keten'in kaleciye geriye pasında topu kapan Ahmet Dereli, kaleciyi çalımlayarak çizgiye indi ve dar açıdan şutunu attı, yan direğe çarpan top auta çıktı.

45+1. dakikada sağ kanattan yüklenen Boluspor'da Kasongo'nun ortasına ceza sahası içinde vuruş yapan Roshi'nin şutunu Altınordu savunması çizgiden çıkardı. Pozisyonun devamında topu önünde bulan Berk, topu filelerle buluşturdu. 1-1

51. dakikada orta alandan gerçekleşen mücadelede Hakan Blgiç, Ahmet İlhan'a yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

54. dakikada Altınordu ceza sahasında yaşanan pozisyonda Roshi, Volkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

55. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Bregu, kalenin sağına şutunu attı ancak kaleci Ali Emre topu kurtardı.

80. dakikada sağ kanattan yüklenen Altınordu'da Ahmet İlhan'ın ortasına ceza sahasında yükselerek kafa vuruşu yapan Hüsamettin'in şutu kalenin üstünden auta çıktı.

90+1. dakikada sağ kanattan yüklenen Boluspor'da Kassongo yaklaşık 30 metre top sürerek ceza sahasına girdi ve sağ çaprazdan şutunu attı ancak meşin yuvarlak kaleci Ali Emre'nin müdahalesiyle kornere çıktı.

90+4. dakikada sağ kanattan atak yapan Altınordu'da Ahmet İlhan yerden kale önüne çevirdi, kale önünde bulunan Sami, topa dokunarak ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Alper Akarsu xx, Muhammet Yumak xx, Mehmet Akıncık xx

Altınordu: Ali Emre xx, Furkan xx, Rahmi xx, Volkan xx, Ali Dere xx, Metehan xx, Recep x (Kenan dk. 57 x) (Feytullah dk. 89 ?), Muzaffer xx (Sami dk. 77 xxx), Ahmet İlhan xx, Hüsamettin xx, Ahmet Dereli xxx

Yedekler: Emirhan, Serhat, Şeref, Rıdvan, Yusuf Arslan, Yusuf Esendere, Anıl

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Boluspor: Selmani xx, Mehmet Zahit xx, Emin xx, Ali Keten xx, Fethi x (Hakan dk. 31 x), Bertu x (Arda Şengül dk. 56 x), Abdurahman xx, Berk xx, Roshi xx (Arda Köksal dk. 90+3 ?), Bregu x (Tugay dk. 56 x), Kassongo xx

Yedekler: Ömer, Abdoulaye, Novak, Erdem Can, Ensar, Diyar

Teknik Direktör: Reha Erginer

Goller: Ahmet Dereli (dk. 23), Sami (dk. 90+4) (Altınordu), Berk (dk. 45+1) (Boluspor)

Kırmızı Kart: Hakan (dk. 51) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Metehan, Kenan, Volkan (Altınordu), Selmani (Boluspor) - İZMİR

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1

YORUMLAR
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Futbol Federasyonu, Altınordu, Beypiliç, Boluspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Boluspor: 1 - Son Dakika
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