Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Menemenspor: 0 - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Menemenspor: 0

24.04.2022 15:35
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Menemenspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Menemespor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Ankara Keçiörengücü sahasında karşılaştığı Menemespor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada rakip ceza sahası yayı önünden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Taşkın Çalış'ın etkili şutunda kaleci Batuhan gole izin vermedi.

21. dakikada Taşkın Çalış'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Batuhan, topu güçlükle kurtardı.

30. dakikada Menemenspor ceza sahası içerisindeki karambolde topu önünden bulan Olawoyin, takım arkadaşı Eze'ye pasını aktardı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Nijeryalı futbolcu yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

70. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Uzodimma'nın vuruşunda, kaleci Batuhan'da gole izin vermedi.

76. dakikada sol kanatta topla buluşan Olawoyin, topu ceza sahası sol çaprazına kadar taşıdı. Nijeryalı oyuncunun sert ve düzgün şutunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı kurtardı.

Stat: Aktepe

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy xx, Kemal Mavi xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Ogün Bayrak xx, Mehmet Dingil xx, Taha Batuhan Yayıkcı xx (Fatih Selimhan Solmaz dk. 87 ?), Muharrem Cinan xx, Uzodimma xx (Hamza Gür dk. 74 x), Alhassan xx (Erkam Reşmen dk. 87 ?) Taşkın Çalış xx (Uğur Utlu dk. 81 ?) Aykut Çeviker xx, Olawoyin xx, Eze xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Ali Yavuz Kol, Djibrila, Manaj

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen xx, Muhammed Himmet Ertürk xx, Oğuzhan Çapar xx, Seyfettin Anıl Yaşar xx, Ömer Şahbaş xx (Emre Batuhan Adıgüzel dk. 46 xx) Gomes xx (Kehinde dk. 68 x) Jiakponna xx (Emre Özer dk. 46 xx) Cisse xx, Sabbah xx (Batuhan Kırdaroğlu dk. 46 xx, Sinan Akgöl dk. 86 ?) Abdullah Aydın xx, Ahmet Sağat xx

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Ahmet Aslan, Cem Çelik, Kerem Paykoç, Enes Sağlık

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Gol: Eze (dk. 30) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Uzodimma, Alhassan (Keçiörengücü), Seyfettin Anıl Yaşar, Oğuzhan Çarpar, Muhammed Himmet Ertürk (Menemenspor) - ANKARA

YORUMLAR
500
Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı Ankara Keçiörengücü, Menemenspor maçı hazırlıklarını tamamladı Denizlispor seriyi sürdürme peşinde Denizlispor seriyi sürdürme peşinde

KEÇİÖRENGÜCÜ, Taşkın Çalış, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Menemenspor: 0 - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Türkiye'den 1915 olayları için bir kez daha 'soykırım' diyen ABD Başkanı Joe Biden'a sert tepki!
14:48 Oyuncu Demet Evgar'dan iddialı hamilelik pozları geldi
14:28 Zelenski ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonla görüştü! Garantörlük konusunda dikkat çeken açıklama geldi
14:23 Tolga Karel babasını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu: Hani beni bekleyecektin
14:06 23 Nisan paylaşımı için "Erdoğan'a gönderme" denilmişti! Erdoğan Bayraktar'ın "Atatürk" yorumu yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi
13:47 Bayram tatili kaç gün olacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı'na çevrildi
13:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mesaj: Acıları büyütmek yerine geleceği inşa edelim
12:59 Türkiye'nin Montevideo Büyükelçiliği açıldı! Törene Hüseyin Müftüoğlu'nun gözyaşları damga vurdu
12:46 Oyuncu Taner Ölmez'in kızıyla ilk fotoğrafına yorum yağdı
12:42 Putin'in Ukrayna'dan sonraki hedefinin Moldova olduğu öne sürüldü: Planlar yapmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2022 15:42:43. #1.12#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 1 Menemenspor: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement