Üye Girişi
Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 Ankara Keçiörengücü 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 Ankara Keçiörengücü 0

12.02.2022 15:29
Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 Ankara Keçiörengücü 0

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Boluspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Berk Yıldız'a yapılan müdahalede hakem penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltıyı kullanan Kemal Rüzgar meşin yuvarlağı dışarıya gönderdi.

22. dakikada ceza sahası dışına gönderilen topa gelişini vuran Olawoyin'in şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

54. dakikada Olawoyin'in ceza sahası içine yaptığı ortada Hamza Gür'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Adem Cinek xx, Cemal Alpay xx, Emir Eray Eyisoy xx

Boluspor: Bartu Kulbilge xx, Abdurrahim Dursun xx (Bülent Cevahir dk. 29 xx), Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx, Ali Keten xx, Tugay Kaçar xx (Kasongo dk. 46 xx), Gökhan Karadeniz xx (Novak dk. 82 ?), Abdurrahman Canlı xx, Kemal Rüzgar xx (Eray Ataseven dk. 46 xx), Roshi xx, Berk Yıldız xx (Bregu dk. 63 xx)

Yedekler: Arda Yazıcı, Fethi Özer, Hakan Bilgiç, Arda Şengül, Alican Özyürek

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar xx, Muharrem Cinan xx, Mehmet Dingil xx, Ogün Bayrak xx, Fatih Solmaz xx, Taşkın Çalış xx (Manaj dk. 46 xx), Iskandarlı xx (Ziya Alkurt dk. 42 xx, Uğur Utlu dk. 82 ?), Uzodimma xx, Alhassan xx, Olawoyin xx, Hamza Gür xx (Ali Yavuz Kol dk. 88 ?)

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Batuhan Yayıkçı xx, Erkam Reşmen, Aykut Çeviker

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Sarı kartlar: Mehmet Dingil, Taşkın Çalış, Uzodimma, Alhassan (Ankara Keçiörengücü), Tugay Kaçar, Bülent Cevahir, Roshi, Zahit Çınar (Boluspor) - BOLU

Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 Ankara Keçiörengücü 0
Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 Ankara Keçiörengücü 0
Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 Ankara Keçiörengücü 0
Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 Ankara Keçiörengücü 0
Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 Ankara Keçiörengücü 0

YORUMLAR
500

KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Boluspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 Ankara Keçiörengücü 0 - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:07 Fenerbahçe'nin Giresunspor maçı için ilk 11'i belli oldu
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
14:32 E-Devlet'te en çok hangi soru soruldu? 73 milyon kez sorgulaması yapıldı
14:29 Iraklı komutandan gündem olacak sözler: Öcalan posteri asan olursa, onları bu meydana asarım
14:27 Bakan Nebati, fiyat artışlarına karşı yeni tedbir paketini açıklıyor
14:14 Molnupiravir ilacı, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü kişilere bedava dağıtılmaya başlandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 15:40:14. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Boluspor 0 Ankara Keçiörengücü 0 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement