Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Bursaspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Bursaspor: 1

06.03.2022 15:29
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Bursaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor 9 kişi kaldığı maçta Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Boluspor 9 kişi kaldığı maçta Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

42. dakikada ceza sahası içinde Balaj'la duvar pasında topla buluşan Kasongo'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

45+2. dakikada topla birlikte ceza sahası içine kadar giren Bifouma'nın şutunu Fethi Özer son anda çeldi.

58. dakikada Boluspor ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Zalazar fileleri havalandırdı. 1-1

76. dakikada Boluspor atağında kaleciyle karşı karşıya kalan Kasongo'nun şutunda top kaleciden geri döndü.

Stadyum: Bolu Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge x, Burak Cansız x, Suat Güz x

Boluspor: Oğul Kaan Doğan xx, Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx, Emin Bayram xx, Bülent Cevahir xx, Eray Ataseven xx (Alican Özyürek dk. 82 ?), Gökhan Karadeniz xx (Tugay Kaçar dk. 64 xx), Roshi xx, Abdurrahman Canlı xx, Balaj xx, Kasongo xxx (Kemal Rüzgar dk. 86 ?)

Yedekler: Dolunay Göl, Arda Şengül, Ali Keten, Ensar Bilir, Novak, Berk Yıldız, Bregu

Teknik Direktör: Reha Kemal Erginer

Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Furkan Ünver xx (Tuğbey Akgün dk. 46 xx), Mert Yılmaz xx (Yusuf Türk dk. 89 ?), Erdem Uğurlu xx, Zalazar xxx, Namık Alaskarov xx (Ofosu dk. 74 xx), Bifouma xx, Capan xx, Burak Altıpmak xx (Eren Güler dk. 69 xx), İsmail Yüksek x (Hasan Ayaroğlu dk. 46 xx), Pedro xx

Yedekler: Deniz Aydın, Erhan Erentürk, Ramazan Keskin, Barış Dalkıran, Uğur Kaan Yıldız

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Kasongo (dk. 42) (Boluspor), Zalazar (dk. 58) (Bursaspor)

Kırmızı Kartlar: Balaj (dk. 54), Roshi (dk. 66) (Boluspor)

Sarı Kartlar: Furkan Emre Ünver (Bursaspor), Tugay Kaçar, Fethi Özer (Boluspor) - BOLU

Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Bursaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Bursaspor: 1

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Bursaspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 Bursaspor: 1 - Son Dakika
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